Перевершив "корабельну сосну": нардеп Василь Вірастюк гучно вляпався у сексистський скандал

Депутат від "Слуги народу" Василь Вірастюк несподівано потрапив у скандал. Через який політика можна запідозрити у сексизмі та об'єктивації.

Річ у тім, що Вірастюк у фейсбуці прокоментував пікантне фото дівчини, не добираючи слів. Схоже на те, що жіночі статеві органи депутат назвав "вареником із бринзою".

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"Вареник" із бринзою"

"Вареник" із бринзою", – саме такий коментар Василь Вірастюк опублікував під постом тренера Андрія Стригуна (там було фото дівчини, яка закинула ноги за голову, камера ж при цьому сфокусувалася на зоні бікіні).

Цієї публікації вже немає (вочевидь, її видалили), а проте чимало людей встигли зробити скриншоти. Ці фото розлетілися мережею та збурили українську інтернет-спільноту.



Допис Стригуна / Скриншот зі сторінки Стригуна у фейсбуці



Коментарі Вірастюка / Скриншот зі сторінки Стригуна у фейсбуці

Коментар Вірастюка – прояв сексизму та об'єктивації

У мережі частина людей засудили Вірастюка за такі слова, адже вони образливі для жінок, та є типовим прикладом:

Сексизму (дискримінація за статтю).

(дискримінація за статтю). Та об'єктивації (трактування людини тільки як об'єкта сексуального потягу, а не як особистості).

Утім, є й коментарі, які депутата підтримали. Мовляв, головне роботу виконувати добре, а дописи у соцмережах – "то таке". Якщо ж глянути на пост самого пана Вірастюка на його сторінці у фейсбуці, то можна припустити, що:

Депутат абсолютно не переймається тим, що втрапив у скандал.

Ба більше, нічого поганого у своїх словах, вочевидь, не бачить.

Спеціально створив пост, де кожен бажаючий може написати будь-який комент із побажаннями: як мені жити, чи правильно дихаю, з ким мені товаришувати, які пости писати, а які ні і так далі. Обіцяю, жодного коментаря видаляти не буду (мабуть),

– написав політик.

У коментарях до інших дописів Андрія Стригуна Василь Вірастюк висловив схожу позицію.



Коментарі Вірастюка до інших постів Стригуна / Скриншот зі сторінки Стригуна

обурливим сексистським скандалом відзначилися "слуги" Давид Арахамія (глава фракції у Раді) та Олександр Корнієнко (на той час – керівник партії) влітку 2020. Про одну зі своїх колег Корнієнко тоді сказав так: "Загалом вона баба робоча. Як сосна корабельна".

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