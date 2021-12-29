Перевершив "корабельну сосну": нардеп Василь Вірастюк гучно вляпався у сексистський скандал
Джерело:24 канал
Депутат від "Слуги народу" Василь Вірастюк несподівано потрапив у скандал. Через який політика можна запідозрити у сексизмі та об'єктивації.
Річ у тім, що Вірастюк у фейсбуці прокоментував пікантне фото дівчини, не добираючи слів. Схоже на те, що жіночі статеві органи депутат назвав "вареником із бринзою".
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"Вареник" із бринзою"
"Вареник" із бринзою", – саме такий коментар Василь Вірастюк опублікував під постом тренера Андрія Стригуна (там було фото дівчини, яка закинула ноги за голову, камера ж при цьому сфокусувалася на зоні бікіні).
Цієї публікації вже немає (вочевидь, її видалили), а проте чимало людей встигли зробити скриншоти. Ці фото розлетілися мережею та збурили українську інтернет-спільноту.
Допис Стригуна / Скриншот зі сторінки Стригуна у фейсбуці
Коментарі Вірастюка / Скриншот зі сторінки Стригуна у фейсбуці
Коментар Вірастюка – прояв сексизму та об'єктивації
У мережі частина людей засудили Вірастюка за такі слова, адже вони образливі для жінок, та є типовим прикладом:
- Сексизму (дискримінація за статтю).
- Та об'єктивації (трактування людини тільки як об'єкта сексуального потягу, а не як особистості).
Утім, є й коментарі, які депутата підтримали. Мовляв, головне роботу виконувати добре, а дописи у соцмережах – "то таке". Якщо ж глянути на пост самого пана Вірастюка на його сторінці у фейсбуці, то можна припустити, що:
- Депутат абсолютно не переймається тим, що втрапив у скандал.
- Ба більше, нічого поганого у своїх словах, вочевидь, не бачить.
Спеціально створив пост, де кожен бажаючий може написати будь-який комент із побажаннями: як мені жити, чи правильно дихаю, з ким мені товаришувати, які пости писати, а які ні і так далі. Обіцяю, жодного коментаря видаляти не буду (мабуть),
– написав політик.
У коментарях до інших дописів Андрія Стригуна Василь Вірастюк висловив схожу позицію.
Коментарі Вірастюка до інших постів Стригуна / Скриншот зі сторінки Стригуна
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