Перевірили на міцність: у Запоріжжі на новий міст загнали 30 вантажівок
Джерело:пресслужба Укравтодор
У Запоріжжі випробували на міцність новий вантовий міст через річку Дніпро. Для перевірки навантаження збудованого об'єкту туди загнали 30 вантажівок, кожна з яких важить 32 тони.
Такі перевірки – це обов'язковий етап напередодні відкриття руху. Вантажівки, які заїжджали на міст, зупинялися у контрольних точках для проведення замірів фахівцями.
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Що з'єднає міст
Вказаний міст є одним з основних об'єктів 9-кілометрової магістралі безперервного руху, яка містить 6 транспортних розв'язок. Він з'єднуватиме центр Запоріжжя з островом Хортиця.
Міст з'єднає Запоріжжя та острів Хортиця / Фото Укравтодор
Коли відкриють об'єкт
Міст планують відкрити вже завтра – 22 січня – на День соборності України. Очікується, що в урочистостях візьме участь президент Володимир Зеленський.Довідка. Вантовий міст у Запоріжжі – довгобуд країни. Відновили його спорудження у рамках президентської програми "Велике будівництво". Підрядником є турецька компанія Onur.
В Укравтодорі показали, як випробовували міст: дивіться відео
Міст через Дніпро у Запоріжжі: головне
- Укравтодор у квітні 2020 року повідомив про відновлення будівництва мосту в Запоріжжі. Нагадаємо, що воно стартувало ще у 2003 році й мало б закінчитись 10 років тому.
- Як зазначили у відомстві, на завершення будівництва заклали 4 роки. Однак підкреслили, що за умови стабільного фінансування – зможуть його закінчити за 2 роки.
- Після 8 місяців робіт, у грудні 2020 року відкрили першу частину мосту. На переправі запустили автомобільний рух.
- У липні 2021 року в Укравтодорі заявили, що роботи з будівництва найвищого в Україні вантового мосту активно тривають. Тоді фахівці встановили на тимчасові опори останню секцію прогонової будови верхової частини мосту.