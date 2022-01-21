Перевірили на міцність: у Запоріжжі на новий міст загнали 30 вантажівок

У Запоріжжі випробували на міцність новий вантовий міст через річку Дніпро. Для перевірки навантаження збудованого об'єкту туди загнали 30 вантажівок, кожна з яких важить 32 тони.

Такі перевірки – це обов'язковий етап напередодні відкриття руху. Вантажівки, які заїжджали на міст, зупинялися у контрольних точках для проведення замірів фахівцями.

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Що з'єднає міст

Вказаний міст є одним з основних об'єктів 9-кілометрової магістралі безперервного руху, яка містить 6 транспортних розв'язок. Він з'єднуватиме центр Запоріжжя з островом Хортиця.



Міст з'єднає Запоріжжя та острів Хортиця / Фото Укравтодор

Коли відкриють об'єкт

Міст планують відкрити вже завтра – 22 січня – на День соборності України. Очікується, що в урочистостях візьме участь президент Володимир Зеленський.

Вантовий міст у Запоріжжі – довгобуд країни. Відновили його спорудження у рамках президентської програми "Велике будівництво". Підрядником є турецька компанія Onur.

В Укравтодорі показали, як випробовували міст: дивіться відео



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