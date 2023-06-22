Данілов не виключає "кадрові рішення" після засідання РНБО про готовність бомбосховищ

За понад рік повномасштабного вторгнення досі існує проблема з бомбосховищами. Данілов припустив, що за результатами розгляду РНБО можуть бути кадрові рішення.

Відповідну думку секретар РНБО Олексій Данілов озвучив в ефірі телемарафону, передає 24 Канал. Він зазначив, що у п'ятницю відбудеться засідання, під час якого обговорюватимуть готовність українських бомбосховищ.

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Можуть бути "кадрові рішення"

"Після подій, які відбулися в Києві, трагічних подій, дали завдання перевірити всі укриття, які є на території нашої країни. Така перевірка відбулася", – зазначив Данілов.

Він зауважив, що відповідні органи відвідали всі необхідні об'єкти, а також оцінили їх. Уже у п'ятницю 23 червня відбудеться чергове засідання Ради з безпеки і оборони. І під час нього розглядатимуть питання сховищ в Україні.

Я не виключаю, що можуть бути ухвалені і кадрові рішення, внаслідок чутливості питань, які сьогодні розглядаються,

– зазначив Данілов.

За його словами, остаточні рішення щодо стану бомбосховищ ухвалять на засіданні РНБО.

Стан і доступність сховищ у Києві – це лише частина проблеми. Існує ймовірність, що виділені на ремонт укриттів гроші розкрадали. Відповідне розслідування розпочали після трагедії, яка сталася біля одного з укриттів столиці.

За даними КМВА, у 2022 – 2023 роках з бюджету Києва виділили 1,2 мільярда гривень. Це сума, яку мали б спрямувати на облаштування укриттів.

Це сума, яку мали б спрямувати на облаштування укриттів. Слідству вдалося зібрати докази, що доводять злочинні дії, а також змову замовників робіт. Вони спільно з переможцями тендерів могли "присвоювати" гроші, виділені на реконструкцію укриттів.

Так, співробітники прокуратури встановили, що у різних районах Києва багато бомбосховищ не можуть виконувати свої функції повноцінно. Деякі споруди взагалі перебувають в аварійному стані.

Деякі споруди взагалі перебувають в аварійному стані. Це стало причиною того, що прокурори подали до судів уже щонайменше 28 позовів. У них зобов'язують власників привести до порядку відповідні бомбосховища.

Зауважимо, що скарги на стан і доступність бомбосховищ подають люди по всій Україні. Ми вас також закликаємо не бути байдужими. Звертайтеся до місцевих органів влади, адже укриття – місце, яке може врятувати вам життя. І воно має бути доступним і в нормальному для перебування стані.