Перевірка документів на блокпостах: юрист пояснила, на яких підставах це можуть зробити

З початком повномасштабного вторгнення правила зупинки на блокпостах змінилися. Під час воєнного стану та мобілізаційних процесів є певна процедура такої перевірки.

Важливо мати з собою документи, щоб пройти перевірку на блокпосту. Про це розповідає "РБК-Україна", передає 24 Канал.

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Які документи потрібно мати?

Адвокат Олена Воронкова з адвокатського бюро "Івана Хомича" розповіла, що до 2021 року в Україні не існувало окремої підстави для того, щоб зупинити людину на блокпосту.

Адвокат зазначила, що відповідно до закону України "Про поліцію", зокрема, статті 35, підставами для зупинки транспортного засобу є певні ситуації:

якщо водій порушив Правила дорожнього руху;

якщо є очевидні ознаки, що свідчать про технічну несправність транспортного засобу;

якщо є інформація, що свідчить про причетність водія або пасажирів транспортного засобу до вчинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення, або якщо є інформація, що свідчить про те, що транспортний засіб чи вантаж можуть бути об’єктом чи знаряддям учинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення;

якщо авто перебуває в розшуку;

якщо треба здійснити опитування водія чи пасажирів про обставини вчинення ДТП, кримінального чи адміністративного правопорушення, свідками якого вони є або могли бути;

якщо треба залучити водія транспортного засобу до надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху або поліцейським або як свідка під час оформлення протоколів про адміністративні правопорушення чи матеріалів ДТП;

якщо уповноважений орган державної влади ухвалив рішення про обмеження чи заборону руху;

якщо спосіб закріплення вантажу на транспортному засобі створює небезпеку для інших учасників дорожнього руху;

порушення порядку визначення і використання на транспортному засобі спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв;

якщо зупинка транспортного засобу, який зареєстрований в іншій країні, здійснюється з метою виявлення його передачі у володіння, користування або розпорядження особам, які не ввозили такий транспортний засіб на митну територію України або не поміщували в митний режим транзиту;

якщо є інформація, яка свідчить про те, що водій або пасажир авто самовільно залишили місце для утримання військовополонених.

Проте тоді жодним чином, за словами Воронкової, не було передбачено зупинку транспортного засобу на блокпості.

Додаткова підстава для зупинки на блокпосту передбачена постановою Кабінету міністрів України "Про затвердження Порядку перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану".

"Зупиняти транспортні засоби в разі проїзду транспортних засобів через блокпости та контрольні пункти в’їзду – виїзду" мають право уповноважені особи.

Адвокат пояснила, що у разі, якщо вас зупиняють на блокпосту, ви маєте право просити у уповноваженої особи назвати причину зупинки транспортного засобу.

Якщо ця особа не називає причину, то чисто теоретично будь-які інші вимоги ви можете не виконувати,

– наголосила вона.

На блокпосту мають право вимагати показати:

посвідчення водія;

паспорт громадянина України;

військово-обліковий документи.

Також можуть, за словами Олени Воронкової, перевірити страхування цивільної відповідальності водія, як власника транспортного засобу.

До слова, юристи пояснили, які документи не обов'язково показувати на блокпостах. Йдеться про посвідчення водія і страховий поліс.