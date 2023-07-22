У черзі також коханці й кухарки корупціонерів: НАЗК перевірить весь керівний склад військкоматів

У Національному агентстві з питань запобігання корупції анонсували перевірку територіальних центрів комплектування. Перші в черзі – безпосередньо керівники ТЦК, а потім – їхні родичі.

Голова НАЗК Олександр Новіков розповів в ефірі національного телемарафону про перевірку всього керівного складу військових комісаріатів, – інформує 24 Канал. Звісно, згадав він і про ексначальника одеського обласного ТЦК Борисова, якому оголосили підозру про незаконне збагачення.

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Перевірка ТЦК

Перевірка триватиме протягом трьох місяців. За словами Новікова, у будь-якій категорії державних службовців більшість – є доброчесними. Зокрема, це стосується працівників центрів комплектування.

Однак, очевидно, є і ті, які порушують закон. Серед них – Євген Борисов, який, підозрюють, купив за кордоном майна на майже 200 мільйонів гривень.

Це просто еталонний порушник закону (Борисов – 24 Канал), найбільший в історії НАЗК виявлений факт незаконно збагачення – 188 мільйонів гривень. Для того, щоб з'ясувати, хто ще з працівників, керівників центрів комплектування нашого війська зловживає своїм службовим становище, НАЗК упродовж трьох місяців перевірить весь керівний склад всіх військкоматів нашої країни.

Як зазначив очільник НАЗК, агенство уже зробила запит на інформацію до Міністерства оборони: "Після отримання повного списку, кожного з них (службовців – 24 Канал) перевіримо".

Водночас Новіков констатував, що після військових начальників перевірятимуть також їхні родичі на наявність незаконно одержаних коштів чи майна.

Водіїв, кухарок, коханців і коханок також перевіримо.

Глава НАЗК наголосив, що зловживати службовим становищем у війну є державною зрадою з погляду етики.

Зазначимо, що 22 липня Президенту України Володимирові Зеленського особисто доповіли про, ймовірно, незаконне збагачення Борисова. Він зазначив, що лише звільненням ця справа не має закінчитись.

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Окрім того, згадаємо до цієї теми, що 24 Канал нещодавно опублікував розслідування про колишнього голову Макарівського суду, що збив на смерть нацгвардійця, Олексія Тандира. Власне, ми дослідили судові рішення Тандира та дізналися про його брата, що, ймовірно, замішаний у корупції.