Прізвища лікарів-хабарників стануть відомими, – Данілов розповів про перевірку всіх рішень ВЛК

В Україні триває перевірка ВЛК та виданих довідок про непридатність. Після її завершення оприлюднять прізвища усіх хабарників.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, на ухилянтів також чекає відповідальність.

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Триває перевірка рішень ВЛК

В Україні розпочалася перевірка військово-лікарських комісій, аби викрити лікарів-хабарників та ухилянтів, які за гроші отримали неправдиві довідки про непридатність до служби під час повномасштабної війни.

Така перевірка почалася. Вона триває. За 2 – 3 тижні ми будемо мати остаточні результати перевірки,

– зазначив Данілов.

За його словами, зокрема, виявили кричущі випадки – щоб видати довідку про непридатність, лікарі вказували, що ухилянт не має однієї нирки, проте такої операції "пацієнт" не переносив. Багатьом ставили однакові діагнози.

"Вони не напружувалися. Якщо була сформована та чи інша група, у них майже в 90% випадків був один і той самий діагноз. Вони записували на автоматі. Все це буде підлягати перевірці у законний спосіб. Якщо людина дійсно непридатна, їй нема чого лякатися", – підкреслив секретар РНБО.

Він додав, що фахівці спокійно перевірять документацію, тож для людини, яка дійсно перебувала на стаціонарі чи лікувалася, проблем не буде.

Але якщо так сталося, що ви були здоровою людиною з 18 до 45 років, умовно кажучи, і після 24 лютого раптово почали хворіти, то треба просто подивитися, що сталося. Може, вам потрібна допомога,

– заявив Данілов.

Посадовець уточнив, що відповідальність за підроблені документи чекає і на медиків, і на самих ухилянтів. Такі факти вже виявили у великій кількості й у різних регіонах.

"Якщо доводять відповідні органи, що було скоєно злочин, то всі прізвища, імена, по батькові всіх цих лікарів будуть обов'язково відомі. З прізвищами тих, хто отримав від них таку "допомогу". Цей процес вже йде. Наберімося терпіння, і побачимо результати цієї роботи", – підсумував секретар РНБО.