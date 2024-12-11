На об'єктах Укрзалізниці ведуть обшуки: пасажирів попередили про можливі перевірки

Національна поліція України спільно з Укрзалізницею розпочала слідчі дії організованої злочинної групи, яка "паразитувала" на міжнародних пасажирських перевезеннях. В Укрзалізниці просять вибачення за можливі незручності.

Розслідування стосується підозри у зловживаннях службовим становищем з боку групи працівників структурного підрозділу Укрзалізниці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національну поліцію України та Укрзалізницю.

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Що відомо про розслідування на Укрзалізниці

За попередньою інформацією, дії групи працівників Укрзалізниці призвели до значних збитків та створення штучного дефіциту квитків на популярні міжнародні маршрути. Розслідування почалося у Києві та Київській області.

Зранку оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, слідчі поліції Києва та представники Солом’янської окружної прокуратури, спільно з фахівцями Департаменту корпоративної безпеки АТ "Укрзалізниця", провели обшуки за місцем проживання підозрюваних службовців, в офісних приміщеннях підрозділу Укрзалізниці, у міжнародних потягах під час їх відправлення та прибуття.

В Укрзалізниці зазначили, що можливі додаткові перевірки пасажирів, обмеження доступу та затримки рейсів.

Правоохоронні органи закликають пасажирів з розумінням поставитися до можливих незручностей, пов’язаних із проведенням слідчих дій.