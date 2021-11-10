Перевищили рівень госпіталізацій, – Скічко про коронавірус на Черкащині
Джерело:24 канал
Черкащина з 12 листопада перебуватиме у найвищому рівні епіднебезпеки. Крім загальних вимог червоної зони, тут вирішили посилити обмеження на перевезення в області.
Про це в прямому ефірі 24 каналу сказав очільник Черкаської облдержадміністрації Олександр Скічко. За його словами, локдаун стосується лише невакцинованих.
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"Ввели обмеження заборони відвідування закладів громадського харчування, магазинів, театрів, кінотеатрів, закладів культури, закладів освіти, але крім дошкільних навчальних закладів і початкових класів шкіл. Це також робота непродовольчих ринків, магазинів", – перелічив Скічко.
Всі ці заклади зачинять, якщо всі працівники невакциновані. Якщо 100% працівників й відвідувачі мають щеплення, то ці заклади зможуть працювати,
– пояснив він.
Навіщо вводять червону зону
Голова ОДА зазначив, що в області аналізували ситуацію за останні 2 тижні. За його словами, стан справ погіршується, але залишається під контролем.
Наразі ми за двома показниках перевищили гранично допустимі норми – за рівнем госпіталізацій і за рівнем виявлення нових випадків. Що стосується зайнятості ліжкомісць, то наразі ситуація стабільна. В області це 54%. Тобто ліжка є, кисень є, але щоб не перевантажувати медичну систему діємо на випередження і вводимо обмеження червоної зони.
Як контролюватимуть обмеження
На Черкащині сформували мобільні групи, які перевірятимуть установи на дотримання вимог карантину. Скічко зазначив, що він також до них долучатиметься.
"Це буде незаплановано. Я не попереджатиму ні людей, з якими рухатимусь, ні про маршрути. Це буде достатньо хаотично, щоб було відчуття відповідальності, але сподіваюсь, що і перевізники, і працівники закладів поставляться з розумінням і виконуватимуть вимоги", – сказав Скічко.
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Адаптивний карантин в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу