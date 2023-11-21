До протестів долучилися і словацькі перевізники: політолог оцінив можливість "російського сліду"

Перевізники Словаччини слідом за польськими перекрили пункти пропуску з Україною, через що на кордоні у бік нашої країни чекають на проїзд понадо 300 вантажівок. У такий спосіб словаки вимагають від ЄС скасувати "транспортний безвіз" для України.

Політолог, керівник Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко припустив у розмові з 24 Каналом, що за акціями перевізників в Польщі, а зараз і в Словаччині, може стояти Росія. Наступними ж до акцій протесту можуть приєднатися перевізники Угорщини.

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Удар промосковських сил

Політолог нагадав, що в акціях протестів в Польщі, окрім бізнес-інтересів їхніх перевізників, був помітним й політичний слід, а саме зацікавленість євроскептичної партії "Конфедерація".

У Словаччині напередодні було проведено попереджувальний страйк, а 21 листопада розпочалось блокування пунктів пропуску з Україною.

Далі анонсуються протести в країні, влада якої відома своєю проросійською політикою, – в Угорщині.

"Через всі ці події українська економіка сьогодні відчуває удар промосковських сил. Це продовження концептуальної теми з перекриттям українських портів та експорту вітчизняної продукції на світові ринки. Те саме відбувається й на наших західних кордонах", – впевнений політолог.

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За чиї гроші влаштовуються акції

Україні сьогодні потрібно робити все, щоб розширювати прикордонні пункти. Відповідна угода на 21 мільярдів євро 21 листопада була ратифікована. Раніше Україна підписала її з Євросоюзом.

Верховна Рада ухвалила закон про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Союзом про участь у програмі "Механізм "Сполучення Європи". Ця угода дозволить Україні долучитись до фінансування з боку ЄС розбудови сучасної транспортної, енергетичної та цифрової інфраструктури. Бюджет програми до 2027 року становить майже 21 млрд євро.

Українська влада окрім проведення сьогодні перемовного процесу, має закликати Польщу до активніших дій. Сьогодні польська поліція не звільняє рух на пунктах пропуску з Україною, а фактично допомагає протестувальникам.

Водночас Євросоюз підписав з Україною "транспортний безвіз", який пролонгований на два роки для того, щоб під час війни Україна мала змогу підтримувати власну економіку. Сьогодні всі дії, які спрямовані на блокування "транспортного безвізу", вважає політолог, працюють виключно на Москву.

"Про це потрібного відверто говорити нашим польським, словацьким і напевно угорським партнерам. Якщо не буде протидії цим акціям, тоді виникає питання, за чиї гроші вони влаштовуються? Очевидно, що за гроші Кремля", – наголосив Ігор Чаленко.

Більше про блокування пунктів пропуску з Україною перевізниками

В Словаччині 21 листопада розпочалось блокування пункту пропуску з Україною "Вишнє-Нємецке". Наразі близько 300 вантажівок вишикувались в чергу у напрямку України.

Акцію проводить Спілка перевізників Словаччини, яка вимагає від Єврокомісії запровадити дозволи на перевезення для українських автомобілів, адже європейські перевізники не можуть з ними конкурувати.

Словацькі протестанти підтримали польських перевізників, які розпочали акції протесту 6 листопада. Вони заблокували три пункти пропуску на кордоні з Україною: "Корчова – Краківець", "Гребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин".

Перевізники Польщі вимагають зокрема скасування "транспортного безвізу" для України та повернення дозволів для українських транспортних компаній.