Переворот вдався: Гіркін натякнув, що Шойгу прибрали з посади

Попри те, що Євгеній Пригожин зупинив просування вагнерівців у напрямку Москви, ймовірно, заколот дав свої результати. Терорист Ігор Гіркін натякає, що Сєргєя Шойгу відсторонили від посади міністра оборони.

Відповідні повідомлення терорист розмістив у своєму телеграм-каналі, повідомляє 24 Канал. За його словами, події в Росії були переворотом і його результат успішний. Проте він не вірить, що це кінець.

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Шойгу, ймовірно, позбувся своєї посади

За словами терориста Гіркіна, домовленості, про які заявила адміністрація самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка та очільника найманців "Вагнера" Євгенія Пригожина можуть бути фейковими. Однак він допускає, що домовленості можуть бути справжніми тільки за умови, що Пригожину чітко дали зрозуміти, що його знищать.

Також Гіркін ниє через те, що вагнерівці знищили 6 російських бойових вертольотів. Тому він стверджує, що нічого не завершилося.

Водночас він констатував, що переворот Пригожина був успішним, бо фактично друга людина в Росії позбулася своєї посади. Про кого конкретно йдеться – терорист не уточнював, але з огляду на те, що причиною заколоту був конфлікт Пригожина та Шойгу, ймовірно йдеться саме про міністра оборони. Цікаво, що станом на 22:00 офіційних підтверджень факту звільнення міністра оборони країни-терориста немає.

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