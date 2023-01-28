У Росії буде переворот, але лише серед еліт, а не населення, – російський опозиціонер

У Росії рано чи пізно станеться переворот. Однак він не буде серед населення, а лише серед еліт, населення не вийде на протести.

Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний політик Леонід Гозман. Паніка в Росії посилюється, зокрема, на шоу Скабєєвої панікують через поставки танків для ЗСУ.

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Тригером буде звільнення Криму

Гозман зазначив, що тригером для перевороту в Росії буде звільнення Криму. Однак він буде лише всередині палацу, лише серед еліт, а не серед населення. Населення не вийде на протести, бо розуміє, що їх просто розстріляють з кулеметів.

Повстань проти таких диктаторів практично не буває. Не було повстання проти Сталіна, не було повстання проти Гітлера. У часи Радянського союзу навіть героїчний народ України не повставав проти радянської влади. Річ не в нестачі сміливості, а річ у безнадійності цього повстання,

– зауважив російський опозиційний політик.

Він додав, що звільнення Криму вплине на російські еліти. Можна сподіватись, що на цьому час правління Путіна завершиться, а його режим буде знищений.

Гозман про те, що в Росії буде переворот, але лише серед еліт, а не населення: дивіться відео

Путін може використати ядерну зброю

За словами російського опозиційного політика, Путін, незалежно від того, буде Крим його чи не його, може використати ядерну зброю. Якби все йшло за його планом, українці масово здавалися б у полон і він узяв би Київ за 3 дні, загрози було б менше, але оскільки він має таку зброю, загроза є постійно.

"Швидкий, ефективний і яскравий наступ України знижує ймовірність застосування ядерної зброї. Це лише розмови, що ядерна зброя – це одна кнопка, одна людина натиснула на кнопку, й ракети полетіли. Це не так. Таких людей троє – це президент, міністр оборони, начальник генерального штабу", – наголосив Гозман.

Як він зазначив, і після них є ще ціла низка офіцерів нижчого рангу, до останнього, хто має повернути ключ у шахті у своєму бункері. Імовірно, хтось з цих людей не захоче "у рай" разом з Путіним. Та і до російської ядерної зброї також є питання, чи вона досі літає, чи вже повністю заіржавіла.

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