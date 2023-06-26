Головорізу віддали нашу країну, – у Білорусі "тиха паніка" через "відправку" Пригожина

Збройний заколот Пригожина наробив чимало клопотів для Кремля. Правда, він нічим для глави ПВК "Вагнера" не закінчився, окрім "заслання" до Білорусі.

І на це в країні вже відреагували. Мешканців Білорусі спитали про те, як вони ставляться до новини про те, що до них їде Євгєній Пригожин, передає 24 Канал. Спойлер: йому там не дуже то й раді.

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Пригожина у Білорусі не хочуть бачити

Нагадуємо, що ввечері 24 червня глава ПВК "Вагнера" заявив, що його так званий "марш справедливості" дійшов до кінця. І що він повертає до "польових таборів" своїх найманців. Останні були за якихось 200 кілометрів від Москви.

Власне, цю новину супроводила заява прессекретаря Кремля Дмітрія Пєскова. Він сказав, що Пригожин вирушить до Білорусі. Гайда знайомитися з реакціями місцевого населення на цю новину.

З приводу Пригожина – тиха паніка. За найгіршого сценарію, якщо він залишиться в Білорусі, то це втрата надії на свободу на найближчі десятиліття, навіть у разі поразки Росії у війні,

– каже один респондент.

На його думку, це черговий військовий злочин з боку Лукашенка. Власне, останній буцімто успішно провів переговори і переконав Пригожина зупинитися.

Опитаний додав, що цензурних слів, щоб описати все це, просто немає. За його словами, у країні може з'явитися "малоконтрольована банда", яка може творити беззаконня за закликом самопроголошеного президента Лукашенка.

Білоруси бояться головоріза

Моя думка – це капець. Він у Білорусі точно не потрібен. Це означає тільки одне – головорізу віддали нашу країну, а це означає, що тепер атаки на Україну цілком собі можуть бути і з нашого боку,

– додав інший співрозмовник.

Він також зауважив, що Пригожин рветься до влади. І що протистояти йому буде неможливо, адже його найманці "добре озброєні".

Ще один опитаний вважає, що для Лукашенка наявність Пригожина у Білорусі – виграшний момент. Адже таким чином він "гарантує собі захист і від будь-якого внутрішнього заколоту, і від зовнішніх вторгнень".

Єдиний і дуже швидкоплинний шанс у наших демократичних сил відбити Білорусь у Лукашенка – він ось прямо зараз, поки російські зеки не почали вити своє гніздо, потім зробити це буде майже неможливо,

– зазначив він.

Респонденти також нагадують, що Пригожин ніякий не герой. Він убивця, а також глава зеків-найманців, які за гроші також вбивають людей. Водночас їх зацікавило, як ПВК діятимуть на території Білорусі, якщо законодавчо вони заборонені.

Брати військового заколотника і злочинця такого масштабу в Мінськ – звісно, це треш. Я вважаю, такі люди повинні сидіти у в'язниці, а не в Білорусі,

– каже опитаний.

За словами іншого опитаного, Пригожин зі своїми найманцями "приїде сюди (до Білорусі – 24 Канал) не квіточки людям роздавати". Не виключає, що вагнерівці прибудуть, щоб навчати посіпак лукашевського режиму.

І він не виключає, що білорусів вплутають у війну. Але фактично вони вже в неї вв'язалися, коли з території країни на Україну Росія здійснила наступ 24 лютого 2022 року.