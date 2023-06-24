"Все йде за планом": найважливіші об'єкти Москви взяли під посилену охорону

У Росії вечір п'ятниці виявився дуже спекотним. Після того, як Євгеній Пригожин записав низку аудіо з погрозами, у Москві взяли під охорону найважливіші об'єкти.

Росгвардію вже відправили перехопити вагнерівців. РосЗМІ повідомляють, що у Москві – тривожненько, інформує 24 Канал.

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Що відбувається у Москві

У Москві посилили заходи безпеки. Найважливіші об'єкти російської столиці взяли під посилену охорону. Вочевидь, бункер Путіна – теж. А може, й його таємну валізку з відходами.

Росгвардія – піднята. Повідомляли також, що строковиків озброюють та забирають.

Телеграм-канали повідомляють, що у Москві – перекривають вулиці. Вже утворилися масштабні затори. Росіяни бідкаються та панікують у соцмережах. Надходить інформація, що на трасі "Дон" Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону виставляють блокпости.

Рух "Атеш" повідомив, що посилено охороняють, зокрема, Останкіно. На вулицях російської столиці також зауважили військову техніку. Проїзд до адміністрації президента перекрили.



Військова техніка біля храму Христа Спасителя / Фото з мережі

З чого все почалося