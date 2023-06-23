Пригожин оголосив "похід на Кремль": українці зі швидкістю світла відреагували мемами

Євгеній Пригожин увечері 23 червня заявив, що російські військові начебто вдарили по вагнерівцях. Це відбулося за наказом Сергія Шойгу. "Кухар Путіна" почав погрожувати Кремлю. Українці оперативно відреагували.

Пригожин заявив, що Шойгу втік з Ростова. Водночас "кухар Путіна" наголосив, що "цю тв*рину зупинимо". Начебто 25 тисяч вагнерівців йдуть "розбиратися".

Зверніть увагу У Путіна вперше відреагували на ситуацію навколо Пригожина і Міноборони

У Москві – паніка. Повідомляють, що там ввели план "Фортеця". Українці вже дотепно відреагували на події. 24 канал зібрав найсвіжіші меми.

Меми про конфлікт Пригожина та Кремля

Сподіваємося, контент з "протистояння" підтягнеться вже найближчим часом. А наразі дивимося у завтра з зацікавленням.



Неочікувані сюжетні повороти / Скриншот з мережі





Несподіване кіно для вечора п'ятниці / Скриншот з мережі

До слова, жарти про кіно можуть бути не такими вже й жартами. Пригожин верещить, що російські військові завдали ракетні удари по вагнерівцях . У мережі навіть опублікували відео. Водночас в InformNapalm вже заявили, що кадри нагадують постанову. Вочевидь так Пригожин вирішив зробити наступний хід у боротьбі за владу.

Але муд вечора – не лише фільм, а ще й балет.

Цей день настав:

І, звичайно, не забуваємо про класику.

Схоже, ніч у Росії буде "гаряченькою". Чекаємо новин. Бо: