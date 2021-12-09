Перевозив 9 мігрантів: у Польщі поліція влаштувала погоню за українцем

У Польщі поліцейські затримали у прикордонному воєводстві 35-річного українця. Він перевозив у своєму автомобілі 9 мігрантів.

Правоохоронці зупинили автомобіль Mazda, аби перевірити його. Натомість водій натиснув на газ і спробував втекти.

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Українець перевозив біженців

За зловмисником влаштували погоню. Його спіймали та заарештували в селі Трещутки неподалік від Більськ-Підляського, що на відставні приблизно у 40 кілометрів від кордону з Білоруссю.

У салоні автівки перебували 9 громадян Іраку, які перед тим незаконно перетнули кордон.

До слова, прикордонники також повідомили про затримання водія-сирійця, який перевозив 5 громадян Іраку.

Спроби мігрантів незаконно перетнути кордон

Ситуація на кордоні Польщі та Білорусі загострилась на початку листопада. Тоді кілька тисяч мігрантів спробували прорвати кордон.

Біженці облаштували табір неподалік кордону. Регулярно вони здійснюють спроби перетнути межу між країнами.

Від початку міграційної кризи у Польщі затримали 330 водіїв, які перевозили нелегальних мігрантів, а в їхніх автівках виявили загалом приблизно 1 400 пасажирів. Біженців неодноразово перевозили українці.

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