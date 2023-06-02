Більше не Калінінград: у Польщі почали встановлювати дорожні знаки з новою назвою

На дорогах Польщі почали встановлювати дорожні знаки з новою назвою Калінінграда – Крулевець. Відповідне рішення про нове написання міста та області ухвалила урядова комісія.

Нові знаки почали з'являтися на кордоні з Калінінградом. Повну заміну дорожніх знаків планують закінчити до середини червня.

До теми Польща офіційно перейменувала Калінінград та Калінінградську область: як називатимуть тепер

Не "Калінінград", а Крулевець

Рішення про зміну назви ухвалила урядова комісія Польщі 9 травня. Згідно з новими правилами Калінінград та область матимуть назву Крулевець та Крулевецька область.

Генеральна дирекція національних доріг та автомагістралей Польщі повідомила, що нові знаки з'явилися у Вармінсько-Мазурському воєводстві з національної дороги №51 у селі Дивіти та Доброму Місті, а також поблизу населених пунктів Возлавки й Лютри вздовж національної дороги №57.

Загалом планують замінити 26 дорожніх знаків. Польські служби вже встановили 14 банерів з новою назвою Крулевець. Ще 12 – планують замінити до середини червня.

Нова назва Калінінграда на дорожніх знаках / фото gov.pl

Услід за Польщею перейменують Калінінград у Латвії та Литві

Після того, як Польща ухвалила рішення про зміну назви, уряд Литви також запропонував змінити назву "Калінінград". Депутати 12 травня звернулися до Державної комісії литовської мови.

Політики підкреслили, що нинішня назва "Калінінград" має російський наратив та виникла під час агресивних дій Радянського Союзу у часи Другої світової війни. Депутати акцентують, що перейменувати необхідно не лише місто, а й всю область. Замінити пропонують на історичну для Литви назву – Каралючюс.

Згодом, 15 травня, перейменувати "Калінінград" запропонували й у Латвії. Експертна мовна комісія при Державному мовному центрі радить використовувати у латиській мові традиційну балтійську назву "Караляучі" або ж історичну німецьку назву "Кенігсберг". Від російського варіанту наполягають відмовитися.

Варто зазначити, що глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс вже прокоментував рішення комісії короткою фразою: "Отже, Караляучі".