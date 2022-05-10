Перейменування станцій метро в Києві: який вибір зробили українці
Джерело:SPRAVDI
В Україні триває дерусифікація, яка зачепила зокрема і назви станцій метро у Києві.
Голосування щодо назв 5 станцій метро у столиці, яке розпочалось на початку місяця, вже звершили вчора, 9 травня. Тож українці обрали нові назви, а проєкт рішення для розгляду у Київраді підготують найближчим часом.
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У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомили про результати голосування.
За словами Віктора Брагінського, начальника Київського метрополітену, свою позицію щодо нових назв 5 станцій висловили через онлайн-голосування 170 646 людей.
Що обрали українці
Результати голосування:
- Станція "Берестейська" повинна мати назву "Бучанська";
- Станція "Площа Льва Толстого" – назву "Василя Стуса";
- "Героїв Дніпра" має стати "Героїв України";
- "Мінська" повинна бути перейменованою на станцію "Варшавська";
- Станція "Дружби народів" має стати "Ботанічною".
Нагадаємо, що під час першого етапу голосування українці пропонували варіанти назв для станцій метро, у другому ж – обирали із переліку 5 найпопулярніших варіантів, які раніше пропонувала громадськість.
За словами Брагінського, у першому етапі свої ідеї подало 18 812 охочих. До другого етапу долучилось у майже 10 разів більше людей.
Українці пропонували нестандартні варіанти
За словами начальника Київського метрополітену, у першому етапі голосування зустрічалися й досить екзотичні варіанти.
- Зокрема, "Мінську" пропонували перейменувати на "Борщ", "Реактивних гусей" та "Тракторну".
- Для станції "Героїв Дніпра" звучали варіанти "Імені Магістра Йоди" або "Пухнастих котиків".
- "Берестейську" пропонували назвати "Паляницею", а "Дружби народів" – "Байрактарською" або "Чорнобаївською".
- Серед варіантів для "Героїв Дніпра" була "Червоної калини" (за мотивами пісні).
Причини дерусифікації назв метро
На тлі нападу Росії, українська влада планує зменшити кількість назв, які асоціюються із державою-агресоркою. Брагінський зазначав, що українці змушені ховатись на станції "Дружби народів", поки ця так звана "дружба" вбиває їхніх земляків.
Київрада та мер столиці Віталій Кличко підтримали ініціативу з перейменування. Міський голова зазначав, що назви деяких об'єктів, станцій метро та парків не відповідають сьогоднішнім реаліям. За його словами, краще, аби назви нагадували про друзів, а не про ворогів.
Дерусифікація у Львові
Міська рада Львова наприкінці квітня оприлюднила перелік вулиць, які можуть дерусифікувати у місті вже найближчим часом. Відомо, що перейменовуватимуть вулиці, які названі іменами діячів Росії.
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