"Перейшов на новий рівень": ведучі 24 каналу потролили Соловйова через потоплену "Москву"

У росіян далі "підгорає" через потоплений українськими ракетами крейсер "Москву". Тепер виділився один з головних пропагандистів Кремля Володимир Соловйов.

Журналіст 24 каналу Ігор Гаврищак каже, що Соловйов вже перейшов на новий рівень.

До теми Я скаженію, – пропагандист Соловйов влаштував істерику через спалений крейсер "Москва"

"Якщо раніше вони обурювалися через те, що українці могли таке зробити, то тепер Соловйов почав критикувати своїх же", – наголосив ведучий.

Зокрема, пропагандист зізнався, що він скаженіє через флагман "Москва".

Я все розумію, що флагман був старий, після ремонту і що в таких кораблів є слабкі місця, але ви мені поясніть – як ви могли його втратити? Якого чорта ви опинилися сам в цей час і в цій точці Чорного моря? З яких це пір бойовий корабель боїться ракетного удару?,

– питає він.

За словами ведучих, пропагандист просто починає кидати каміння в свій город, на своїх.

Дивіться відео, як "підгорає" в Соловова через потоплену "Москву":



Також Ігор Гаврищак розповів про причини, чому так точно вручили українські ракети “Нептун”.

По-перше, ми відволікали крейсер "Москва", поки летів "Нептун", а по друге, весь особовий склад на крейсері був тотально не підготовлений. Потім в керівництві обурювалися, що туди назбирали якихось наркоманів тощо. Вони не боєздатні і не готові виконувати накази,

– додав він.

До слова, раніше ЗСУ підтвердили, що поцілили у російський флагман українськими ракетами "Нептун". У Росії визнали, що "Москва" затонула, але про атаку – не згадували. Зазначимо, що на борту крейсера могли перебувати понад 500 моряків.

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