Паперової роботи у військах має бути менше, – Зеленський анонсував перезапуск системи обліку

Міністерство оборони готується перезапустити систему обліку. Президент Зеленський наголосив, що це потрібно, аби налагодити зв'язок між військовими з передової та виконавчою владою.

Президент Зеленський 11 вересня провів низку важливих нарад. Серед них зустріч із представниками Міноборони та Мінцифри. Про це глава держави розповів під час вечірнього звернення.

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Обробку запитів військових пришвидшать

Одна із тем традиційного виступу президента – спрощення процесу взаємодії між військовими і владою. Так, на нараді з главою Міноборони Умєровим, першим заступником міністра оборони України Павлюком та віцепрем'єр-міністром Федоровим Зеленський обговорив питання забезпечення наших воїнів. Зокрема, прозорості цього забезпечення.

За словами президента, запити потреб військових мають оброблятися максимально швидко.

І для цього увесь облік має бути цифровізований, паперової роботи у військах має бути значно менше,

– наголосив Зеленський.

Глава держави додав, що Міноборони вже працює над цим – перезапускає систему обліку, а Мінцифри допомагає.

Окремо Зеленський наголосив на доброчесності: між тим, що подається у звітах та реальними потребами військових на "нулі" не повинно бути різниці.

Військовий квиток і ВЛК у "цифрі"

Раніше про перезавантаження у Міноборони повідомляв новопризначений очільник відомства Рустем Умєров. Зокрема, він казав, що хоче запровадити електронний військовий квиток та цифрувати всі процеси діяльності військово-лікарських комісій. У такий спосіб Умеров прагне зменшити ризики корупції у військовій сфері. Також посадовець хоче запровадити і єдиний реєстр призовників.

"Усе, що можна, маємо оцифрувати. Інформація про воїна має бути в діджиталі: електронний військовий квиток, цифровізація ВЛК і шпиталів, електронний журнал, звіт для військових", – наголосив він.