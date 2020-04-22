Перезавантаження влади в Україні: як це відбувається та які складності – деталі від Зеленського

Владу перезавантажувати в Україні тільки почали. Через різні підводні камені зробити це дуже складно.

Про це розповів Президент України Володимир Зеленський у фільмі "Рік президентства Зеленського", який транслюватиме Офіс Президента, передає 24 канал.

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Я – впевнений, що президент повинен за цим слідкувати, якщо якийсь міністр завалив роботу та не може виконувати свої обов’язки. Тоді я як президент буду впливати та робити все, що того чи іншого міністра ми змінювали на іншого. Та робитиму так, допоки ми не зробимо ідеальний уряд- коли кожна людина, кожен міністр перебуває на своєму місці,

– наголосив він.

Щоправда, звільнити чиновника та держслужбовця в Україні непросто. Як приклад Зеленський навів зміну керівника державного підприємства:

​є наглядова рада;

наглядову раду також обирають – беруть якогось керівника, який упродовж останніх 5 років брав хабарі;



якщо хочеш звільнити такого чиновника, має бути конкурс;



конкурс оцінює комісія, киди входять знову ж ті люди, яких ті чи інші політичні сили колись поставили.

"Це все зроблено не для того, щоб через конкурс можна було обрати чесних людей, а для того, щоб людину не можна було звільнити, коли вона нічого не робить, несе кримінальну відповідальність і бере хабарі", – підкреслив президент.

Він додав, що сьогодні перезавантаження влади відбувається згори:

президент,

уряд,

Рада,

державні підприємства,

наглядові ради.

"Все варто перезавантажити. І тільки тоді країна матиме шанс вилізти з тієї прірви", – зауважив Зеленський.

Також президент оприлюднив перші результати такого перезавантаження:

– Верховна Рада вже ухвалила 180 законів за 8 місяців,

– в уряді та в парламенті немає недоторканних,

– в Україні зараз чиновник заробляє щонайбільше 47 тисяч гривень, а були мільйони.

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