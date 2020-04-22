Перезавантаження влади в Україні: як це відбувається та які складності – деталі від Зеленського
Владу перезавантажувати в Україні тільки почали. Через різні підводні камені зробити це дуже складно.
Про це розповів Президент України Володимир Зеленський у фільмі "Рік президентства Зеленського", який транслюватиме Офіс Президента, передає 24 канал.
Радимо ознайомитися Рік президента Зеленського: відео та основні тези з фільму
Я – впевнений, що президент повинен за цим слідкувати, якщо якийсь міністр завалив роботу та не може виконувати свої обов’язки. Тоді я як президент буду впливати та робити все, що того чи іншого міністра ми змінювали на іншого. Та робитиму так, допоки ми не зробимо ідеальний уряд- коли кожна людина, кожен міністр перебуває на своєму місці,
– наголосив він.
Щоправда, звільнити чиновника та держслужбовця в Україні непросто. Як приклад Зеленський навів зміну керівника державного підприємства:
- є наглядова рада;
- наглядову раду також обирають – беруть якогось керівника, який упродовж останніх 5 років брав хабарі;
- якщо хочеш звільнити такого чиновника, має бути конкурс;
- конкурс оцінює комісія, киди входять знову ж ті люди, яких ті чи інші політичні сили колись поставили.
"Це все зроблено не для того, щоб через конкурс можна було обрати чесних людей, а для того, щоб людину не можна було звільнити, коли вона нічого не робить, несе кримінальну відповідальність і бере хабарі", – підкреслив президент.
Він додав, що сьогодні перезавантаження влади відбувається згори:
- президент,
- уряд,
- Рада,
- державні підприємства,
- наглядові ради.
"Все варто перезавантажити. І тільки тоді країна матиме шанс вилізти з тієї прірви", – зауважив Зеленський.
Також президент оприлюднив перші результати такого перезавантаження:
– Верховна Рада вже ухвалила 180 законів за 8 місяців,
– в уряді та в парламенті немає недоторканних,
– в Україні зараз чиновник заробляє щонайбільше 47 тисяч гривень, а були мільйони.
До теми Зеленський виступив за повне перезавантаження судової системи
Дивіться фільм "Рік президентства Зеленського": відео
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