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      Перезавантаження влади в Україні: як це відбувається та які складності – деталі від Зеленського

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      Володимир Зеленський / Getty Images

      Владу перезавантажувати в Україні тільки почали. Через різні підводні камені зробити це дуже складно.

      Про це розповів Президент України Володимир Зеленський у фільмі "Рік президентства Зеленського", який транслюватиме Офіс Президента, передає 24 канал.

      Радимо ознайомитися Рік президента Зеленського: відео та основні тези з фільму

      Я – впевнений, що президент повинен за цим слідкувати, якщо якийсь міністр завалив роботу та не може виконувати свої обов’язки. Тоді я як президент буду впливати та робити все, що того чи іншого міністра ми змінювали на іншого. Та робитиму так, допоки ми не зробимо ідеальний уряд- коли кожна людина, кожен міністр перебуває на своєму місці,
      – наголосив він.  

      Щоправда, звільнити чиновника та держслужбовця в Україні непросто. Як приклад Зеленський навів зміну керівника державного підприємства:

      • ​є наглядова рада;
      • наглядову раду також обирають – беруть якогось керівника, який упродовж останніх 5 років брав хабарі;
         
      • якщо хочеш звільнити такого чиновника, має бути конкурс;
         
      • конкурс оцінює комісія, киди входять знову ж ті люди, яких ті чи інші політичні сили колись поставили. 

      "Це все зроблено не для того, щоб через конкурс можна було обрати чесних людей, а для того, щоб людину не можна було звільнити, коли вона нічого не робить, несе кримінальну відповідальність і бере хабарі", – підкреслив президент. 

      Він додав, що сьогодні перезавантаження влади відбувається згори:

      • президент,
      • уряд,
      • Рада,
      • державні підприємства,
      • наглядові ради.

      "Все варто перезавантажити. І тільки тоді країна матиме шанс вилізти з тієї прірви", – зауважив Зеленський. 

      Також президент оприлюднив перші результати такого перезавантаження:

      – Верховна Рада вже ухвалила 180 законів за 8 місяців,

      – в уряді та в парламенті немає недоторканних,

      – в Україні зараз чиновник заробляє щонайбільше 47 тисяч гривень, а були мільйони.

      До теми Зеленський виступив за повне перезавантаження судової системи

      Дивіться фільм "Рік президентства Зеленського": відео

       

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Кабінет Міністрів України Верховна Рада Новини політики Новини України Президент України Володимир Зеленський
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