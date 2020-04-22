Перезагрузка власти в Украине: как это происходит и какие сложности – детали от Зеленского
Власть перезагружать в Украине только начали. Из-за различных подводных камней сделать это очень сложно.
Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский в фильме "Год президентства Зеленского", который будет транслировать Офис Президента, передает 24 канал.
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Я уверен, что президент должен за этим следить, если какой-то министр завалил работу и не может выполнять свои обязанности. Тогда я как президент буду влиять и делать все, что того или иного министра мы меняли на другого. Но буду делать так, пока мы не сделаем идеальное правительство – когда каждый человек, каждый министр находится на своем месте,
– подчеркнул он.
Правда, уволить чиновника и госслужащего в Украине непросто. Как пример Зеленский привел смену руководителя государственного предприятия:
- есть наблюдательный совет;
- наблюдательный совет также выбирают – берут какого-то руководителя, который на протяжении последних 5 лет брал взятки;
- если хочешь уволить такого чиновника, должен быть конкурс;
- конкурс оценивает комиссия, куда входят опять же те люди, которых те или иные политические силы когда-то поставили.
"Это все сделано не для того, чтобы через конкурс можно было выбрать честных людей, а для того, чтобы человека нельзя было уволить, когда он ничего не делает, несет уголовную ответственность и берет взятки", – подчеркнул президент.
Он добавил, что сегодня перезагрузка власти происходит сверху:
- президент,
- правительство,
- Рада,
- государственные предприятия,
- наблюдательные советы.
"Все стоит перезагрузить. И только тогда страна будет иметь шанс вылезти из этой пропасти", – отметил Зеленский.
Также президент обнародовал первые результаты такой перезагрузки:
– Верховная Рада уже приняла 180 законов за 8 месяцев,
– в правительстве и в парламенте нет неприкасаемых,
– в Украине сейчас чиновник зарабатывает более 47 тысяч гривен, а были миллионы.
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Смотрите фильм "Год президентства Зеленского": видео
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