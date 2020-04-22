Перезагрузка власти в Украине: как это происходит и какие сложности – детали от Зеленского

Власть перезагружать в Украине только начали. Из-за различных подводных камней сделать это очень сложно.

Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский в фильме "Год президентства Зеленского", который будет транслировать Офис Президента, передает 24 канал.

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Я уверен, что президент должен за этим следить, если какой-то министр завалил работу и не может выполнять свои обязанности. Тогда я как президент буду влиять и делать все, что того или иного министра мы меняли на другого. Но буду делать так, пока мы не сделаем идеальное правительство – когда каждый человек, каждый министр находится на своем месте,

– подчеркнул он.

Правда, уволить чиновника и госслужащего в Украине непросто. Как пример Зеленский привел смену руководителя государственного предприятия:

​есть наблюдательный совет;

наблюдательный совет также выбирают – берут какого-то руководителя, который на протяжении последних 5 лет брал взятки;

если хочешь уволить такого чиновника, должен быть конкурс;

конкурс оценивает комиссия, куда входят опять же те люди, которых те или иные политические силы когда-то поставили.

"Это все сделано не для того, чтобы через конкурс можно было выбрать честных людей, а для того, чтобы человека нельзя было уволить, когда он ничего не делает, несет уголовную ответственность и берет взятки", – подчеркнул президент.

Он добавил, что сегодня перезагрузка власти происходит сверху:

президент,

правительство,

Рада,

государственные предприятия,

наблюдательные советы.

"Все стоит перезагрузить. И только тогда страна будет иметь шанс вылезти из этой пропасти", – отметил Зеленский.

Также президент обнародовал первые результаты такой перезагрузки:

– Верховная Рада уже приняла 180 законов за 8 месяцев,

– в правительстве и в парламенте нет неприкасаемых,

– в Украине сейчас чиновник зарабатывает более 47 тысяч гривен, а были миллионы.

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