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      Перезагрузка власти в Украине: как это происходит и какие сложности – детали от Зеленского

      - Читати новину українською
      Владимир Зеленский / Getty Images

      Власть перезагружать в Украине только начали. Из-за различных подводных камней сделать это очень сложно.

      Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский в фильме "Год президентства Зеленского", который будет транслировать Офис Президента, передает 24 канал.

      Советуем ознакомиться Год президента Зеленского: видео и основные тезисы из фильма

      Я уверен, что президент должен за этим следить, если какой-то министр завалил работу и не может выполнять свои обязанности. Тогда я как президент буду влиять и делать все, что того или иного министра мы меняли на другого. Но буду делать так, пока мы не сделаем идеальное правительство – когда каждый человек, каждый министр находится на своем месте,
      – подчеркнул он.

      Правда, уволить чиновника и госслужащего в Украине непросто. Как пример Зеленский привел смену руководителя государственного предприятия:

      • ​есть наблюдательный совет;
      • наблюдательный совет также выбирают – берут какого-то руководителя, который на протяжении последних 5 лет брал взятки;
      • если хочешь уволить такого чиновника, должен быть конкурс;
      • конкурс оценивает комиссия, куда входят опять же те люди, которых те или иные политические силы когда-то поставили.

      "Это все сделано не для того, чтобы через конкурс можно было выбрать честных людей, а для того, чтобы человека нельзя было уволить, когда он ничего не делает, несет уголовную ответственность и берет взятки", – подчеркнул президент.

      Он добавил, что сегодня перезагрузка власти происходит сверху:

      • президент,
      • правительство,
      • Рада,
      • государственные предприятия,
      • наблюдательные советы.

      "Все стоит перезагрузить. И только тогда страна будет иметь шанс вылезти из этой пропасти", – отметил Зеленский.

      Также президент обнародовал первые результаты такой перезагрузки:

      – Верховная Рада уже приняла 180 законов за 8 месяцев,

      – в правительстве и в парламенте нет неприкасаемых,

      – в Украине сейчас чиновник зарабатывает более 47 тысяч гривен, а были миллионы.

      К теме Зеленский выступил за полную перезагрузку судебной системы

      Смотрите фильм "Год президентства Зеленского": видео

       

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Кабинет Министров Украины Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Президент Украины Верховная Рада
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