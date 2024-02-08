Вибухнув газопровід, є постраждалі: у Пермському краї Росії потужна пожежа – разючі кадри

У Росії не минає жодна доба без вибуху та яскравої пожежі. Цього разу гучно було у Пермському краї країни-агресорки.

Про це повідомляють російські ЗМІ. У Пермському краї вибухнув вантажний потяг, внаслідок чого сталося займання, передає 24 Канал.

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У Пермському краї потужна пожежа

Російські пропагандисти зазначили, що інцидент стався у селищі Куеда у Пермському краї. За попередніми даними, там вантажний потяг спалахнув після вибуху на газопроводі.

У Пермському краї вибух: дивіться відео

Очевидці повідомляли, що наразі там горять 3 цистерни та житловий будинок. Наразі відомо, що кількість постраждалих під час вибуху газопроводу в Пермському краї збільшилася до 7 осіб.

У Пермському краї не можуть загасити пожежу: дивіться відео

За попередніми даними, двоє з поранених – це діти, 6 та 11 років. У травмованих опіки, рвані рани та отруєння чадним газом. На цю мить вогонь охопив вже 3 домоволодіння, локалізувати полум'я поки що не вдається.

Заграву бачили за кілька кілометрів від місця вогню: дивіться відео

Також у мережі ширять відео, де заграва від пожежі у Пермському краї видно за кілька кілометрів від осередку займання. Вогонь бачили у різних населених пунктах регіону.

Згодом у російських екстрених службах зазначили, що вогонь з газопроводу, що горить, перейшов на будинки в Куединському районі Пермського краю. Губернатор Пермського краю заявив, що п'ятеро людей доставлено до лікарні після пожежі.

У Пермському краї горів лише газопровід: дивіться відео

Зрештою у російських залізницях зазначили, що інформація про спалах вантажного поїзда в районі селища Куеда в Пермському краї не відповідає дійсності. Для гасіння вогню на газопроводі направили пожежний поїзд.

Де розташоване селище Куеда: дивіться на карті

Варто зазначити, що селище Куеда розташоване за понад 1 700 кілометрів від східного кордону з Україною. Цікавим фактом є те, що вибух на газопроводі відбувся за 200 кілометрів від вибуху на заводі з виробництва двигунів для ракет в Ягулі поблизу Іжевська.