Перша країна ЄС повністю відмовилась від російського газу
Джерело:твітер президента Литви
Литва вирішила повністю відмовитися від російського газу. Литовці першими з країн Євросоюзу пішли на подібний крок.
Поворотна точка в енергонезалежності Литви
Про це заявило Міністерство енергетики Литви. З початку квітня країна повністю припинила імпорт газу з Росії.
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Міністр енергетики Дайніус Крейвис назвав це поворотною точкою в енергонезалежності Литви.
Ми перша країна ЄС серед тих, які отримували газ від "Газпрому", що стала незалежною від постачання газу з Росії,
– заявив литовський міністр.
У Міністерстві енергетики Литви повідомили, що з початку квітня литовська газотранспортна система не імпортувала газу з Росії.
Газові потреби Литви задовольняються завдяки імпорту через СПГ-термінал у Клайпеді. Також у разі потреби газ можуть перекачувати з Латвії або через інтерконектор з Польщею.
Литва розриває енергетичні зв'язки з агресором
Дружній для України президент Литви Гітанас Науседа заявив, що його країна розкриває енергетичні зв'язки з російським агресором.
Починаючи з цього місяця у Литві більше не буде російського газу. Багато років тому моя країна прийняла рішення, які нині дозволяють нам без "болю" розірвати енергетичні зв'язки з агресором. Якщо ми змогли – решта Європи також зможе,
– написав Науседа у твітері.
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