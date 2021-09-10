Перша країна Євросоюзу скасувала усі коронавірусні обмеження
Джерело:Politico
Данія стала першою країною в ЄС, яка зняла всі обмеження, впроваджені через COVID-19. Її мешканців повертаються до темпу життя, який був перед пандемією.
Очільник МОЗ країни Магнус Хеніке пояснив, завдяки чому це стало можливим. Насамперед – через вакцинацію та величезні зусилля громадян.
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Наприкінці серпня органи охорони здоров'я Данії ухвалили рішення про скасування коронавірусних обмежень. Там заявили, що вірус "більше не становить серйозної загрози для суспільства". Мовляв, про це свідчать високі показники вакцинації й низький рівень госпіталізацій та смертності. Зазначимо, що експерти також звертають увагу й на високий рівень довіри до влади. Майже три чверті дорослих у країні повністю вакциновані.
Що тепер зміниться
У країні більше не вимагатимуть COVID-перепусток під час візитів до ресторанів, спортивних центрів або нічних клубів. На карантин відправлятимуть лише інфікованих. Людям дозволять повернутися в офіси, школи також працюватимуть у звичному режимі.
Раніше у країні вже пом'якшували заходи щодо боротьби з пандемією коронавірусу. 13 серпня у Данії, наприкрад, дозволили не носити захисні маски у громадському транспорті.Важливо! Скасування коронавірусних обмежень стосуються лише громадян Данії. Натомість правила в'їзду для туристів наразі не змінювали.
Ситуація з коронавірусом у Данії
- Від початку пандемії у країні виявили понад 340 тисяч випадків COVID-19. Від ускладнень, спричинених хворобою, померли 2,5 тисячі людей.
- Варто також зазначити, що 80% громадян, віком понад 12 років, вже завершили повну вакцинацію від коронавірусу.