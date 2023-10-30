Перші літаки F-16 будуть направлені в тренувальні центри Румунії у наступні два тижні, – Рютте

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте повідомив, що у Румунію скоро відправлять винищувачі F-16. Саме в Румунії тренуватимуться українські пілоти.

Про це стало відомо з розмови Володимира Зеленського та Марка Рютте. Прем'єр висловив упевненість, що світ зможе однаково потужно підтримувати Україну та Ізраїль.

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Що відомо про це рішення

Протягом наступних двох тижнів винищувачі F-16 мають доправити до румунського тренувального центру, і "все буде готово до подальших тренувань", сказав Рютте.

Володимир Зеленський подякував за це "рішення стосовно наших літаків" і пояснив: F-16 іще не українські, але він сподівається на це незабаром. За його словами, початок тренування українських авіаторів дуже важливий і, можливо, стане новою сторінкою у війні. Літаки допоможуть Україні контролювати небо.

Нідерланди підтримують Україну

Президент нашої держави зауважив: із Марком Рютте спілкується уже у 28-й раз. Під час цієї розмови обговорили зустріч на Мальті та реалізацію української Формули миру. Зеленський запросив Нідерланди стати членом міжвідомчої донорської координаційної платформи.

Марк Рютте пообіцяв також доставити в Україну системи Patriot і патрульні катери. Ракети до системи Patriot мають надійти найближчим часом, щоб захистити нашу інфраструктуру взимку.

Ви боретеся за наші цінності, за нашу колективну безпеку, за людяність. Усі Нідерланди з вами,

– підсумував Рютте.

Володимир Зеленський наголосив, що підсилення ППО і захист енергооб'єктів узимку – пріоритетні питання. Українська розвідка вже знає, які об'єкти атакуватимуть росіяни з настанням холодів, тож конче необхідно захистити їх. За його словами, це питання виживання українців.

Коли Україна отримає F-16

Посол Нідерландів говорив, що це може статися у 2024 році, ближче до кінця року. А от тренувальний центр у Румунії мають відкрити у першому чи другому кварталі 2024 року. Нідерланди беруть активну участь у цьому процесі.