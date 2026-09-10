Перші результати перемовин з Росією можуть бути вже до кінця вересня, – Зеленський

Серйозного прогресу в переговорах із Росією під час виборчого періоду в країні-агресорці чекати не варто. Водночас перші результати дипломатичного процесу можуть з'явитися вже до кінця вересня.

Про це заявив Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з канадським прем'єром Марком Карні.

Коли будуть перші результати переговорів щодо війни в Україні?

За словами президента, наприкінці вересня українська сторона планує зустрітися з представниками американської команди в Нью-Йорку.

Глава держави пояснив, що українські та американські радники щодня підтримують зв'язок і обговорюють можливі результати майбутньої тристоронньої зустрічі та шляхи підготовки до неї.

Серед головних тем переговорів президент назвав енергетичну та продовольчу безпеку.

Він зазначив, що Росія почала блокувати постачання українського зерна та іншої аграрної продукції через Чорне море, тому Україна має реагувати, щоб Росія відчувала наслідки своїх дій.

Зеленський також наголосив, що Росія часто посилює атаки після того, як дізнається про переговори України зі США, Канадою чи європейськими країнами. На його думку, у такий спосіб Москва намагається зірвати дипломатичний діалог.

Попри це, Україна продовжить працювати над припиненням війни. Зеленський очікує, що перших результатів у цьому напрямку можна буде досягти до кінця вересня.

Водночас він наголосив на необхідності конкретних і сильних кроків від США перед зимою, які були б важливими не лише для України, а й для Європи та світу.