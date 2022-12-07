Перші затяжки цигаркою і морозяне повітря волі: відео зі звільненими з полону захисниками
Джерело:КШППВ
Україна продовжує повертати додому своїх військових. Під час чергового обміну, який провели вчора, 7 грудня, з полону вдалось звільнити 60 воїнів.
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими опублікував відео перших хвилин перебування наших захисників на вільній землі.
Увага Скільки українських захисників вже звільнили з російського полону
Перші затяжки цигаркою на вільній землі, морозяне повітря волі, обійми, розмови з побратимами. Попереду – реінтеграція, лікування, реабілітація,
– повідомили у координаційному штабі.
Зазначають, що робота над наступними обмінами триває.
Повернення українських військових: відео
Кого вдалось повернути: що відомо
Зазначимо, що серед 60 звільнених воїнів – 34 захисники ЗСУ, 18 представників Військово-морських Сил, 6 бійців Держприкордонслужби та двох нацгвардійців.
Серед звільнених – 15 офіцерів і 45 представників рядового та сержантського складу. Зокрема, врятовано 34 оборонців Маріуполя, в тому числі 14 евакуйованих з "Азовсталі".
6 грудня додому повернулись 60 захисників / Фото Координаційний штаб
У якому стані звільнені захисники
Майже всі визволені захисники мають поранення, багато з них – у важкому стані.
Найстаршому з визволених військових – 58 років, наймолодшому – 21 рік. Серед звільнених – двоє жінок: військовий медик та представниця ВМС.
Захисників чекає реабілітація / Фото Координаційний штаб
Обмін полоненими: останні новини
- 1 грудня Україна повернула 50 своїх захисників. Серед них – оборонці Маріуполя та "Азовсталі", полонені, що були в Оленівці, поранені, зокрема в боях на Донецькому, Луганському, Запорізькому напрямках.
- 26 листопада з полону звільнили ще 12 українців: вони захищали острів Зміїний, ЧАЕС та Маріуполь. Крім того, з полону вдалось повернути трьох цивільних.
- 12 листопада обміняли ще 45 захисників України, а 19 листопада – троє морських піхотинців.
- Зазначимо, що лише з 23 по 25 листопада відбулось 3 обміни.