Перші затяжки цигаркою і морозяне повітря волі: відео зі звільненими з полону захисниками

Україна продовжує повертати додому своїх військових. Під час чергового обміну, який провели вчора, 7 грудня, з полону вдалось звільнити 60 воїнів.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими опублікував відео перших хвилин перебування наших захисників на вільній землі.

Увага Скільки українських захисників вже звільнили з російського полону

Перші затяжки цигаркою на вільній землі, морозяне повітря волі, обійми, розмови з побратимами. Попереду – реінтеграція, лікування, реабілітація,

– повідомили у координаційному штабі.

Зазначають, що робота над наступними обмінами триває.

Повернення українських військових: відео

Кого вдалось повернути: що відомо

Зазначимо, що серед 60 звільнених воїнів – 34 захисники ЗСУ, 18 представників Військово-морських Сил, 6 бійців Держприкордонслужби та двох нацгвардійців.

Серед звільнених – 15 офіцерів і 45 представників рядового та сержантського складу. Зокрема, врятовано 34 оборонців Маріуполя, в тому числі 14 евакуйованих з "Азовсталі".



6 грудня додому повернулись 60 захисників / Фото Координаційний штаб

У якому стані звільнені захисники

Майже всі визволені захисники мають поранення, багато з них – у важкому стані.

Найстаршому з визволених військових – 58 років, наймолодшому – 21 рік. Серед звільнених – двоє жінок: військовий медик та представниця ВМС.



Захисників чекає реабілітація / Фото Координаційний штаб

Усі українські герої обов'язково повернуться додому / Фото Координаційний штаб

Обмін полоненими: останні новини

1 грудня Україна повернула 50 своїх захисників. Серед них – оборонці Маріуполя та "Азовсталі", полонені, що були в Оленівці, поранені, зокрема в боях на Донецькому, Луганському, Запорізькому напрямках.

26 листопада з полону звільнили ще 12 українців: вони захищали острів Зміїний, ЧАЕС та Маріуполь. Крім того, з полону вдалось повернути трьох цивільних.

12 листопада обміняли ще 45 захисників України, а 19 листопада – троє морських піхотинців.

Зазначимо, що лише з 23 по 25 листопада відбулось 3 обміни.

В ISW припустили, що обміни полоненими почастішали через намагання Росії заспокоїти невдоволення серед своїх громадян щодо мобілізації та повільних темпів звільнення їхніх солдатів.