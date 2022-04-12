Першими потрібно судити не генералів, а пропагандистів, – Піонтковський

У Росії діє така потужна пропаганда, якої не було навіть у фашистській Німеччині. На руках російських пропагандистів – кров закатованих та розстріляних українців

Про це в ефірі 24 каналу заявив російський публіцист Андрій Піонтковський. Він не здивований тим, що відбувається у російському інформаційному просторі.

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"Першими потрібно судити навіть не генералів, а пропагандистів", – зазначив російській публіцист.

Піонтковський пояснив, що російське телебачення – це жахливий ідеологічний і психологічний процес. Це тиск на людей, якого раніше не було в історії.

Він нагадав, що Адольф Гітлер використовував свою пропаганду серед німецького народу через радіо. Однак нічого схожого до того, що відбувається із пропагандою в Росії, у Німеччині не було.

Більш ніж половина населення Росії зазнали абсолютної фашистської пропаганди. Телебачення – це страшна сила,

– підкреслив він.

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