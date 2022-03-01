Перший обмін полоненими на Сумщині відбувся

1 березня 2022 , 15:37
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Джерело:

телеграм Дмитра Живицького

На Сумщині відбувся перший обмін полоненими. Вдалося обміняти наших п'ятьох людей з тероборони.

Про це повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

Важливо На Сумщині організували "зелений коридор" для техніки ворога, там є наші полонені, – голова ОДА

За словами Живицького, Україна обміняла наших п'ятьох людей з тероборони на одного російського офіцера військової поліції.

Список бійців тероборони, яких визволили з ворожого полону

  • Квітченко Дмитро Олегович, 1985 року народження, місто Тростянець.
  • Позняк Валерій Семенович, 1965 року народження, місто Ворожба Білопільського району.
  • Мокренко Ігор Володимирович, 1969 року народження.
  • Фролков Андрій В’ячеславович, 1964 року народження, Суми.
  • Солонар Олег Вікторович, 1974 року народження, Суми.

Перший обмін полоненими на Сумщині відбувся: дивіться відео

Російські вбивці 1 березня знову атакували Суми. Колона важкої техніки окупантів їхала через місто. Окупанти розбили військову частину в Охтирці. Внаслідок цього обірвалося життя 70 українських бійців. Але ворог теж отримав по заслузі.

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Автор: Альона Захарова