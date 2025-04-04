Перший "Рамштайн" без участі США: чого чекати Україні від нового засідання

Представники США не приїдуть на "Рамштайн". Адміністрація Трампа, ймовірно, відмовилася від поїздки, аби зберегти "миротворчий імідж".

Голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк в ефірі 24 Каналу пояснив, що США виступають, як посередники між Україною і Росією. Тому вони дистанціюються від України і Росії і хочуть зберегти "миротворче обличчя".

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Тому адміністрація Трампа наполягає на ненаданні Україні нової зброї, крім тієї, яка була виділена ще за часів Джо Байдена. Бо інакше Росія не буде сприймати США як миротворців.

Причини відсутності представників США

"Тому вони не хочуть давати ніяку зброю, хочуть, щоб завершилися мирні переговори якоюсь паузою, призупинкою бойових дій. Тоді Трамп віддасть ті залишки, які є у Сполучених Штатах Америки, а нічого нового не закладається в бюджет 2025 року. США не хочуть далі нічого виділяти", – сказав Юрій Романюк.

Він пояснив, що це і є причина, чому представники США не їдуть на зустріч "Рамштайн". На безпековій конференції в Мюнхені Джей Ді Венс заявив, що відтепер США більше не будуть допомагати Європі. Увага Сполучених Штатів зосереджена на Індійсько – Тихоокеанському регіоні, Китаї та Тайвані.

"Це не означає, що Європа нам не продовжує допомагати. Наприклад, Норвегія на 300% збільшує свою допомогу Україні: замість 3 – 4 мільярдів буде давати 12 мільярдів євро цьогоріч Україні", – додав Романюк.

Допомога Україні від європейських країн

Він додав, що Україні ще минулоріч виділили понад 20 мільярдів із відсотків арештованих активів Росії. Крім того, допомогу регулярно виділяють Балтійські країни, Скандинавська Європа. Німеччина виділила 500 мільярдів для покращення озброєння свого Бундесверу, зокрема заклали кошти для України та інших країн. Він додав, що ці країни і надалі продовжать підтримувати Україну.

Нагадуємо, що "Рамштайн" відбудеться 10 – 11 квітня в Брюсселі. Вперше його очолить Німеччина із Великою Британією.