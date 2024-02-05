Лише одну область негода мине: по всій країні – сильні вітри й опади
Синоптики попереджають про сильні вітри й опади майже по всій території нашої держави. Було оголошено жовтий рівень небезпеки, людей закликають бути обережними.
У понеділок вранці, 5 лютого, в Укргідрометцентрі опублікували карту, на якій абсолютна більшість регіоні нашої держави – жовтого кольору. Незафарбованою залишились лише частина Закарпатської області. Тобто жителям Ужгорода та навколишніх населених пунктів пощастило трохи більше.
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Українців попереджають про небезпеку
Наголосимо, що жовтий рівень небезпеки є першим за градацією. Його оголошують, коли погодні умови можуть призвести до порушень роботи:
- служб електропостачання;
- зв'язку та будівництва;
- комунального господарства;
- трафіку на ділянках доріг.
Метеорологи попереджають про небезпеку майже по всій країні / Карта Укргідрометцентру
Зокрема, в обласній військовій адміністрації Львівської області заявили про погіршення погодних умов.
Сьогодні (5 лютого – 24 Канал) по території області та по місту Львову пориви північно-західного вітру від 7 метрів 22 метрів на секунду, місцями сягатиме – 25 метрів на секунду. А також значні опади. На окремих ділянках доріг ожеледиця,
– йдеться у повідомленні.
Влада також закликає людей намагатися не ходити під розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередач та дахів будинків.
Більше про погодну ситуацію
Слід сказати, що не лише погані новини є стосовно погодної ситуації. Синоптики припускають, що цього тижня в Україні може значно потеплішати, подекуди температура, ймовірно, підніметься до плюс 20 градусів за Цельсієм. Водночас короткочасне похолодання також цілком не виключене, але воно буде без морозу, – як запевняють експерти.
З кумедного, також американський бабак Філ зі штату Пенсільванія у США прогнозує, що цьогоріч тепло настане рано. Власне, тварина не злякалася своєї тіні, коли вилізла з нори. Це означає, що варто сподіватися на теплу погоду. В українського колеги Філа, бабака Тимка, прогноз дещо відрізняється. Він не так сприятливо "оцінює" метеорологічну ситуацію.
Але якщо все ж вірити справжнім фахівцям, то загалом очікується нестійка тепла погода по всій території Україні: окремі дні будуть з весняними температурними показниками, а певні – зі наближеними до зимових.