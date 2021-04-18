Перший винищувач KF-21 Boramae презентували світу – Техніка війни

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Південнокорейська авіабудівна корпорація Korea Aerospace Industries презентувала перший льотний дослідний зразок перспективного багатофункціонального винищувача KF-X. Літак отримав назву KF-21 Boramae, а його перший політ заплановано на початок 2022 року.

Джерело:

"Техніка війни" на 24 каналі

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