У США зафіксували перший випадок Омікрону: хворий повністю вакцинований

У США зафіксували перший випадок Омікрону. Попередньо відомо, що хворий повністю вакцинований.

Перший випадок захворювання на новий штам коронавірусу Омікрон зафіксували 1 грудня. Це трапилось у штаті Каліфорнія.

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У Штатах вперше зафіксували Омікрон

Перший підтверджений випадок захворювання на коронавірус Омікрон в США виявили в Каліфорнії,

– мовиться у повідомленні.

Попередньо відомо, що хворий був повернувся в Штати з Південної Африки і пройшов повний курс вакцинації. Цей випадок на брифінгу підтвердив головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі. Він пояснив, що чоловік заїхав у США з Африки ще 22 листопада, проте хворобу в нього констатували тільки 29 листопада.

"Зараз людина перебуває на карантині. Він повністю вакцинований від коронавірусу і захворювання протікає в легкій формі", – заявив Фаучі.

Він також пояснив, що наскільки йому відомо, в чоловіка не було бустерної дози вакцини.

Що відомо про новий штам коронавірусу Омікрон

24 листопада вперше новий варіант коронавірусу виявили британські дослідники в Імперському коледжі Лондона. Також зафіксували, що Омікрон містить понад 50 мутацій.

Новий штам коронавірусу Омікрон вперше виявили у людей в країнах Південної Африки. Його також вже зафіксували в Ботсвані, Німеччині, Чехії, Італії, Великій Британії, Нідерландах, Бельгії, Канаді, а також у Гонконгу та Ізраїлі.

В Україні новий штам ще не зафіксували. Проте Україна вже ввела ізоляцію при в'їзді громадян в Україну. Правила поширюють для певних країн.

26 листопада, згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, він увійшов до п'ятірки небезпечних COVID-штамів. Детальніше про Омікрон читайте за посиланням.

Наприкінці листопада головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі розповів, що найнадійнішим захистом від Омікрону є бустерне щеплення. Саме тому урядова група рекомендувала всім дорослим, які вже пройшли базовий курс вакцинації, якнайшвидше зробити ще одне щеплення.