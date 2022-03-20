У першу добу в нас було 100 перевірених геолокацій окупантів, – Банік про послугу "єВорог"
20 березня 2022 , 09:10Читать новость на русском
У першу добу запуску послуги "єВорог" у Дії було 100 перевірених звернень. Тобто люди повідомили про справжні геолокації окупантів.
Мовиться про розташування російських військ. Про це розповів керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік в інтерв'ю 24 каналу.
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Мінцифри були готові передавати ці дані. За словами Баніка, українці активно використовують сервіс.
Люди доволі активно включаються. У нас все-таки понад 15 мільйонів користувачів, це дається в знаки,
– додав посадовець.
Дивіться відео, як працює послуга "єВорог":