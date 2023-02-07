У Перу стався потужний зсув: під землею опинилися сотні будинків і десятки людей
7 лютого 2023, 15:21Читать новость на русском
Джерело:Aljazeera
У Перу зафіксували потужний зсув ґрунту. Це сталося внаслідок проливних дощів 7 лютого.
На жаль, внаслідок зсуву загинули люди. Також оповзень зруйнував багато будинків.
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Яка ситуація у Перу
Так, на півдні Перу внаслідок проливних дощів стався зсув. Туди вже відправили вертольоти з гуманітарною допомогою, питну воду і мішки з піском.
Трагедія у Перу / Скриншот з відео
Що відбувається у Перу / Скриншот з відео
За попередньою інформацією, внаслідок зсуву загинули до 40 осіб, ще декілька – зникли безвісти. Також відомо про 200 зруйнованих будинків.
Наслідки зсуву у Перу: дивіться відео
Інші подібні стихійні лиха
- У 2021 році у провінції Західна Ява в Індонезії стався зсув ґрунту. Щонайменше 11 людей загинули. Ще 18 осіб постраждали внаслідок стихійного лиха.
- Зазначається, що перший зсув був викликаний сильними дощами і нестійким станом ґрунту. А другий стався, коли рятувальники все ще евакуювали жертв з першої зони зсуву.
- 26 листопада 2022 року сильні опади спровокували масштабний зсув ґрунту на італійському курортному острові Іскія. Внаслідок інциденту щонайменше одна людина загинула і близько 11 зникли безвісти.
- Через те, що опади продовжувалися, місцеві рятувальники обережно працювали невеликими бульдозерами, щоб розрити багнюку та уламки у пошуках можливих жертв.