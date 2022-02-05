У Перу розбився літак із туристами: 7 людей загинули

У Перу 4 лютого впав туристичний літак Cessna 207. На його борту перебувало 5 туристів та 2 членів екіпажу.

Після падіння літак спалахнув

Вижити не вдалося нікому. Трагедія трапилася неподалік аеродрому Марії Райхе в місті Наска у п'ятницю після обіду.

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Літак перевозив туристів над лініями Наски в перуанській пустелі. Він впав на землю через кілька хвилин після вильоту. За попередніми даними, судно спалахнуло після удару об землю.

Відомо, що повітряне судно належить компанії Aero Santos.

В авіакатастрофі загинули:

чоловік і жінка з Чилі;

троє громадян Нідерландів;

місцеві члени екіпажу.

Наразі правоохоронці з'ясовують причину трагедії.



У Перу впав туристичний літак / Фото World News24

. Лінії Наски – це набір геогліфів, розташованих на високому плато Наска. Дослідники вважають, що ці лінії створені представниками культури Наска між 200 роком до нашої ери та 700 роком нашої ери. Геогліфи Наски складають із сотні фігур – від простих ліній до детальних зображень колібрі, павуків, мавп, риб, лам та ящірок.



На жаль, вижити не вдалося нікому / Фото World News24

Дивіться відео з місця авіакатастрофи: