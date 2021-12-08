У Первомайську розтрощили пам'ятник Героям Небесної Сотні

У Первомайську на Миколаївщині вандали осквернили меморіал Героям Небесної Сотні та воїнам АТО. Інцидент трапився в центрі міста біля зупинки громадського транспорту.

Зловмисники пошкодили меморіал написами. Про це повідомив поліцейським начальник управління ЖКГ міста.

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Винних шукають

У поліції розслідують справу за статтею про хуліганство і розшукують винуватців. Злочинцям загрожує покарання до п'яти років позбавлення волі.



Вандали залишили написи на монументі, їх розшукує поліція / фото Нацполіція

Де ще пошкоджували пам'ятники героям

Уночі 17 листопада в Києві на Повітрофлотському проспекті невідомі навмисно пошкодили пам'ятник загиблим українським розвідникам у сквері Максима Шаповала. Як радили місцеві, аби запобігти вандалізму, потрібно встановити паркан та відеокамери.

2 листопада у місті Дергачі на Харківщині невідомі пошкодили пам'ятник загиблим у Другій світовій війні. Зловмисники пошкодили кілька плит і відбили частину постаменту.

У Металургічному районі Кривого Рогу 14 вересня викрали кілька гільз із пам'ятника загиблим в Іловайській трагедії. Раніше в ці посудини клали квіти. Таке ж трапилося там 4 серпня.

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Правоохоронці також просять людей, які мають інформацію про інцидент, або знають тих, хто до нього причетний, звернутись до Первомайського районного відділу поліції. Можна й подзвонити за телефонами