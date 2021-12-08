У Первомайську розтрощили пам'ятник Героям Небесної Сотні

8 грудня 2021 , 14:59
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Джерело:

Національна поліція

У Первомайську на Миколаївщині вандали осквернили меморіал Героям Небесної Сотні та воїнам АТО. Інцидент трапився в центрі міста біля зупинки громадського транспорту.

Зловмисники пошкодили меморіал написами. Про це повідомив поліцейським начальник управління ЖКГ міста. 

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Винних шукають

У поліції розслідують справу за статтею про хуліганство і розшукують винуватців. Злочинцям загрожує покарання до п'яти років позбавлення волі. 


Вандали залишили написи на монументі, їх розшукує поліція / фото Нацполіція

Правоохоронці також просять людей, які мають інформацію про інцидент, або знають тих, хто до нього причетний, звернутись до Первомайського районного відділу поліції. Можна й подзвонити за телефонами (093) 877-0974, (068)314-29-49, 102.

Де ще пошкоджували пам'ятники героям

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Автор: Олег Терещенко