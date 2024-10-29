Пєсков знову погрожує: у Кремлі зробили заяву про завод Rheinmetall в Україні

Наприкінці жовтня в Україні запрацював один із заводів німецького концерну Rheinmetall. У Росії не забарились із погрозами.

Прессекретар Кремля Дмітрій Пєсков сказав, що завод Rheinmetall може стати "законною ціллю" для Росії. У концерні не залишили це без уваги.

Дивіться також Росія – "найсильніша в світі": що не так із новим рейтингом армій і на якому місці Україна

Що сказав Пєсков

За словами Пєскова, Росія буде в судовому порядку оскаржувати конфіскацію майна у Фінляндії за позовом України. Крім цього, він заявив, що Росія не хоче та не планує втручатись у внутрішні справи Грузії.

Водночас він відмовився коментувати інформацію про те, що Росія використовує у війні проти України військових КНДР.

Як відреагували у Rheinmetall

На заяви речника Кремля відреагували у німецькому військовому концерні. Там заявили, що це не перша подібна погроза з боку Москви і що їхні потужності в Україні добре захищені.

Загалом, Rheinmetall планує відкрити в Україні 4 заводи.