Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр 23 листопада оголосив про намір найближчим часом відвідати Закарпаття. Він наголосив, що очільники угорського уряду не приїжджали до цього регіону України ще з 2015 року.

Про це Мадяр заявив під час виступу в угорському парламенті, про що повідомляє видання "Telex".

Чому Мадяр вирішив приїхати на Закарпаття?

Під час виступу в Національній асамблеї Угорщини політик висловив підтримку жителям Закарпаття та всьому українському народу, який уже п’ять років бореться за виживання.

Він окремо наголосив, що у війні Росія є агресором, а Україна – жертвою. Окрім того, угорський прем’єр згадав про російську атаку на Закарпаття, яка відбулася минулого вівторка. За його словами, російські безпілотники атакували регіон трьома хвилями.

Мадяр зазначив, що ця подія нагадала йому історію власної родини. Його дід у дитинстві разом із сім’єю втік із Мукачева до Дебрецена у 1944 році після вторгнення радянських військ.

Мадяр анонсував візит до регіону, однак конкретної дати не назвав. Він зауважив, що з 2015 року жоден обраний прем’єр-міністр Угорщини не відвідував Закарпаття.

З 2015 року жоден обраний прем’єр-міністр Угорщини не відвідував Закарпаття. Це незабаром зміниться. Після 2024 року я повернуся до Закарпаття вже як обраний прем’єр-міністр Угорщини і особисто передам послання підтримки від материнської країни,

– заявив глава уряду.

Під час виступу угорський прем’єр також розкритикував партію "Фідес" свого попередника Віктора Орбана.

За словами Мадяра, після російського ракетного удару по Закарпаттю представники політичної сили опублікували заяву, яка натякала на відповідальність самого Мадяра за атаку.

Він наголосив, що відповідальність за російський обстріл несуть виключно росіяни.

Додамо, що через падіння уламків дрона біля вокзалу в Мукачеві угорська сторона на два дні зупиняла потяги до України.