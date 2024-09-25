Глава МЗС Чехії не погодився з президентом і назвав "єдиний мирний план" для України

Очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський на противагу президенту Петру Павелу, який заявив, що після завершення війни Росія може зберегти тимчасовий контроль над деякими українськими територіями, наголосив на підтримці "мирного плану Зеленського".

Зокрема, про це він написав у соцмережі X (раніше твітер).

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Що сказав глава МЗС Чехії

Відповідно до слів Ліпавського, єдиний мирний план, який заслуговує на довіру, – це план президента Зеленського.

Кому, як не нам, знати, що мирні переговори "про нас без нас" – це дорога в пекло. Саме на цьому я наголосив на засіданні Ради ЄС у закордонних справах у Нью-Йорку,

– зазначив очільник МЗС Чехії.

Нагадаємо, що в МЗС України також відреагували на заяву про можливість тимчасово залишити під окупацією частину території України

Там зазначили, що "не може бути половинчастих рішень коли йдеться про людські життя, свободу, спільні цінності, справедливість за російські злочини, відновлення міжнародного миру та безпеки...у цьому контексті тимчасові рішення не відновлять повноцінний мир, а лише відтермінують війну".