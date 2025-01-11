Президент Словаччини відмовився їхати до України: причиною стала зупинка транзиту газу

Словацький президент Петер Пеллегріні заявив, що відмовляється їхати до Києва з офіційним візитом. Таке рішення зумовлене тим, що Україна припинила транзит російського газу, який отримувала Словаччина.

Пеллегріні каже, що за поточних обставин його поїздка до України "не є варіантом". Про це пише 24 Канал з посиланням на Aktuality.

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Що каже Пеллегріні про поїздку до України

Словацький президент заявив, що відмовившись від транзиту газу до Словаччини, український уряд та президент спричинили фундаментальну загрозу енергетичній безпеці країни.

Якщо мені доведеться їхати туди, щоб просто сфотографуватися, а мені скажуть, що жодна крапля нафти та газу не піде до Словаччини, то я дійсно не повинен туди їхати. Нехай ніхто на мене не ображається, – повідомив в ефірі STVR Пеллегріні.

Він також додав, що, коли український парламент приймає закон про заборону транспортування нафти до Словаччини, попри чинні контракти, про його поїздку в Україну наразі "не може бути й мови".

Зазначимо, що в грудні президент Словаччини розглядав можливість візиту до України. Проте тоді Пеллегріні заявив, що остаточне рішення залежатиме від результатів переговорів щодо транзиту газу.