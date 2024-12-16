Україна має поступитися територіями, – президент Словаччини закликав "бути реалістами"

Часто лунають заяви про те, що Україна має віддати власні території в обмін на мир. І так само часто вони доповнюються проросійськими думками. Петер Пеллегріні в своєму інтерв'ю висловився у схожому ключі.

Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Пеллегріні. Днями у Трампа заявили, що хочуть "назавжди" зупинити війну. Але поки не знають, як саме.

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Що сказав президент Словаччини про війну в Україні

На його думку, війну слід закінчувати – але ціною втрати українських територій. Він закликає усі сторони "якнайшвидше прийняти рішення і сісти за стіл переговорів". При цьому війну назвав конфліктом, який тільки загострюється. Адже Росія просувається на фронті. Окрім цього, президента Словаччини лякає можливе застосування в Україні зброї масового ураження.

Іще Пеллегріні додав, що російська армія "взагалі не переможена", а Байден даремно дав дозвіл на далекобійні удари. Мовляв, добре ухвалювати такі рішення, коли ти далеко, а в Словаччині "дивляться на це по-іншому".

Нормально мислячі люди не думають, що можна буде встановити мир без певних часткових територіальних втрат України на користь Росії. На жаль, мені шкода говорити це так прямо, але це мій реалістичний погляд на речі,

– заявив він.

Тут можна додати: добре говорити так, коли ти в Братиславі, далеко від України. Бо в Києві дивляться на це інакше.