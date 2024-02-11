У США Сіярто подарували уламок російського танка, знищеного у боях за Київ

Очільник угорського МЗС Петер Сіярто взяв участь в Європейській конференції в Гарвардському університеті, що у штаті Массачусетс. Там йому подарували фрагмент російського танка, знищеного під Києвом.

Зробив такий подарунок голові МЗС Угорщини керівник американського фонду "Центр допомоги Україні у США" (HUCUS) Олексій Прокопенко. Сам же Петер Сіярто досить стримано відреагував на таку дію.

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Подарунок для глави угорського МЗС

У конференції, під час якої Петеру Сіярто подарували уламок російського танка, брали участь європейські дипломати та посадовці, студенти і науковці зі США та Євросоюзу.



Петеру Сіярто подарували уламок російського танка / Фото Олексій Прокопенко

У межах конференції, що проходить 9-10 лютого, відбуваються панельні дискусії, присвячені політиці ЄС, глобальним економічним проблемам та викликам, ситуації на енергетичних ринках, а також російській війні проти України.

Це зроблено в Росії, а спалено й перероблено в Україні. Носіть це як брелок з ключами від свого дому, щоб не забути, що таке російський терор. Будь ласка, пам'ятайте уроки історії і те, що несли радянські танки на вулицях Будапешта 1956 року,

– сказав Прокопенко, передаючи сувенір Сійярто.

Відомо, що Сіярто "стримано" і "дипломатично" відреагував на подарований сувенір.



Фрагмент танка російських окупантів подарували главі угорського МЗС / Фото Олексій Прокопенко

"Міністр підкреслював, що його країна прагне миру в Україні, але я не чув від нього слова "перемога". Також, Сіярто нагадав, що добре памʼятає уроки 1956 року, і що його родина теж відчувала на собі ті події", – сказав Прокопенко в коментарі "Європейській правді".

Крім того, за його словами, Сіярто додав, що Угорщина піклується про українських біженців яких в країні проживає близько мільйона.

Сіярто не подобається ярлик "друг Путіна"

Глава угорського МЗС Петер Сіярто поскаржився, що угорський уряд вважають "другом Путіна". За його словами, країна "порушує важливі питання", але її ніхто не чує.

Угорський міністр переконаний, що на їхню думку ніхто не звертає увагу, через що виникає конфлікт. Він зазначив, що в Угорщини власна "унікальна політична стабільність".

Він поскаржився, що це свідчить про те, що в останні роки немає реального простору для раціонального діалогу зі стратегічних питань – "ситуація погіршується". "Якщо ми висуваємо таку вимогу, то у відповідь отримуємо не обговорення, не вивчення того, як ми можемо знайти рішення, а навішування ярликів друзів Путіна, кремлівських пропагандистів або, можливо, російських шпигунів, – поскаржився глава МЗС.