У Петербурзі обстріляли статую Путіна в образі імператора: епічне відео

У Санкт-Петербурзі активісти обстріляли статую очільника Кремля на одному з торгових центрів. Путін там в образі римського імператора Октавіана Августа.

Про інцидент стало відомо 19 червня. Статую обстріляли пейнтбольними рушницями, повідомляють російські ЗМІ.

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Обставини інциденту

Путін в образі римського імператора – одна з дев'яти статуй на фасаді торгового центру Evropa у Санкт-Петербурзі. Власне, статуя нібито є символом одного з 9 російських міст та створена на честь Октавіана Августа, але місцеві мешканці чітко побачили в статуї очільника кремля Путіна.

Активісти, які обстріляли статую, називають себе "Комітет республіканців-соціалістів".

У Санкт-Петербурзі обстріляли статую Путіна в образі Октавіана Августа: дивіться відео

Путін осоромився вимовляючи ім'я президента Казахстану

Після початку повномасштабної війни проти України більшість країн світу порвали свої зв'язки з країною-агресоркою, через що вона все більше наближається до міжнародної ізоляції. Оскільки на багатьох міжнародних заходах Росії тепер не раді, Кремль вирішив організувати собі економічний форум у Петербурзі.

На ньому лідер Кремля виступив з майже годинною промовою, де вперто повторював уже традиційні пропагандистські тези про те, що Росія не починала війну, що її нібито змусили і багато іншої брехні. Однак Путін на цьому форумі запам'ятався далеко не промовою.

Серед нечисленних іноземних лідерів, які прибули на кремлівський захід був президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Путін намагався вимовити ім'я президента, однак не зміг і замість цього вийшов просто набір звуків. Цікаво, що це вже не перший подібний ляп вождя окупантів. Під час протестів у Казахстані в січні 2022 року очільник Кремля неодноразово пробував вимовити ім'я Токаєва, але йому це не вдавалося.

До слова, варто зазначити, що в присутності Путіна Касим-Жомарт Токаєв назвав квазіреспубліками незаконні утворення на території Донецької та Луганської областей і заявив, що Казахстан їх не визнаватиме.

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