У Петербурзі стався смертельний вибух у кафе, де виступав пропагандист Татарський: він загинув

У центрі Санкт-Петербурга трапився вибух, де у той же день виступав пропагандист Владлен Татарський. Він загинув.

2 квітня у пітерському кафе, де проходив "творчий вечір" російського пропагандиста Владлена Татарського, стався вибух. У Росії підтвердили смерть пропагандиста.

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Вибух пролунав біля сцени: подробиці інциденту

У кафе Стріт-бар на Університетській набережній, де відбувався творчий вечір Татарського, пролунав вибух. Як повідомляють очевидці, на вечорі було багато гостей. У мережі повідомили про 1 загиблого та 16 поранених.

Міністерство внутрішніх справ Росії підтвердило інформацію про постраждалих та смерть Татарського.

Внаслідок вибуху в кафе на Університетській набережній у Петербурзі одна людина загинула, ним виявився військовий кореспондент Владлен Татарський,

– мовиться в повідомленні.

Момент вибуху в кафе: дивіться відео

До слова, раніше кафе належало Євгену Пригожину. Кожні вихідні там збирається пропагандистський клуб "Кібер Z фронт".

Як виглядає кафе після вибуху: дивіться відео

Також у мережі поширюють декілька відео з трупом. В одному з відео він лежить у кафе біля сцени, а в іншому його вже винесли на вулицю та прикрили.

Також видно, як з приміщення виходять поранені:

Організатори руху "Кібер Z фронт" заявили, що вживали заходів безпеки, але "їх виявилось недостатньо" і тепер бідкаються через смерть свого "друга" Владлена Татарського.

У вибуху звинувачують дівчину

Російські ЗМІ повідомляють, що у кафе ніхто відвідувачів не перевіряв. За їхніми даними, вибухівку буцімто пронесла дівчина у статуетці, яку вона подарувала Владлену Татарському.

За словами очевидців, дівчина подарувала статуетку Татарському та посіла своє місце у залі. За п'ять хвилин пролунав вибух. Найбільше постраждали гості з перших лав.

Також з'явилась ще одна версія – буцімто вибухівку заклали напередодні.

Повідомляється, що потужність вибухового пристрою становила понад 200 грамів тротилу. Прокуратура Василеострівського району організувала перевірку. Поліція розшукує дівчину, що дарувала статуетку.

Фото з місця події: