Петиція "Ні війні" зібрала понад пів мільйона підписів

Ініційована росіянами петиція "Ні війні" зібрала понад 500 тисяч підписів. Вона закликає громадян країни-агресора стати частиною антивійськового руху.

Збір підписів організував Лев Пономарьов, виконавчий директор загальноросійського руху "За права людини". У грудні 2020 року він був визнаний Росією "іноземним агентом".

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Основні тези петиції "Ні війні"

У петиції "Ні війні", яка закликає зупинити війну Росії проти України, йдеться, що про категоричне неприйняття військової агресії публічно виступили безліч росіян – від інтелігенції до відставних генерал-полковників і експертів Валдайського форуму.

Підписанти оголошують про початок формування антивійськового руху у Росії і підтримку усіх мирних форм антивійськового протесту.

Вимагаємо негайно зупинити вогонь з боку збройних сил Росії, а також їхнього негайного виведення з території суверенної держави Україна,

– йдеться у петиції.

Підписанти також стверджують, що визнають військовими злочинцями всіх, хто ухвалював рішення про початок бойових дій на сході України, санкціював агресивну пропаганду, що виправдовує війну, у російських ЗМІ.

"Зробіть це (підпишіть петицію – ред. 24 канал) хоча б для того, щоб продемонструвати всьому світу, що в Росії були, є і будуть люди, які не приймуть підлості влади, котра перетворила саму державу і народи Росії в інструмент своїх злочинів", – закликає текст петиції.

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.