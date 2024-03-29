Доручив зібрати аналітику та запропонувати рішення, – Зеленський про онлайн-казино у зверненні

Володимир Зеленський звернувся до українців ввечері 29 березня. У своєму відео він звернув увагу на петицію, яка стосувалася онлайн-казино.

Глава держави почав своє звернення з ракетних ударів, які російські військові завдали у ніч проти 29 березня. Він зазначив, що був на постійному зв'язку з командувачем Повітряних сил ЗСУ Миколою Олещуком, а також Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

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Зеленський провів ставку

Він зазначив, що провів ставку, яка здебільшого стосувалася ракетного удару як у ніч проти 29 березня, так і інші, які російські військові здійснювали впродовж тижня.

Основна мішень для ворога зараз у ракетному терорі – це енергетика. Різні частини нашої енергосистеми. Продумані підлі російські удари, зокрема по гідроенергетиці. Обговорили на Ставці всі аспекти захисту об’єктів. Відповідно і роботи як в Україні, так і з партнерами,

– зазначив президент.

Він додав, що це має значення не лише для України, а й для наших сусідів і континенту загалом. Як зазначив Зеленський, удари були про Дністровській і Канівській станціях. І це демонструє, що Росія прагне повторити катастрофу, яку влаштувала на Каховській станції.

"Має стати обов'язково спільним завданням – не тільки українським, – щоб таких екологічних катастроф більше не було у нашій Європі. Крім України, під прямою загрозою – Молдова", – підкерслив він.

Глава держави висловив вдячність усім партнерам, котрі допомагають нам протистояти російській агресії. За ППО та відповідне постачання. Володимир Зеленський наголосив, що на дипломатичному фронті ми витрачаємо багато сил не лише на протидію російським впливам, а й на те, щоб переконувати партнерів збільшити постачання систем ППО і ракет до них.