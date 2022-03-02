Петиція про закриття неба над Україною зібрала необхідний 1 мільйон підписів

Україна продовжує переконувати міжнародних партнерів закрити небо над нашою територією. Відповідна петиція всього за 2 дні набрала необхідний 1 мільйон підписів.

Люди у всьому світі звернулися з проханням про закриття неба до НАТО.

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Ми, люди в усьому світі, просимо країни-члени НАТО та дружні для України країни закрити повітряний простір над Україною та розмістити в Україні миротворчі війська, надати військову допомогу Києву та підтримати український народ,

– йшлося у петиції.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомив, що президент і наша дипломатія дуже потужно працюють над тим, щоб небо таки закрили. "Якщо ми цього не зробимо — наші діти будуть незахищеними. Зараз це питання номер один", – сказав Данілов.

Що таке закрите небо Україна домагається закриття неба над Україною, що означатиме, що всі літаки, дрони, ракети та будь-які інші літальні пристрої збиватимуться. Тобто НАТО контролюватиме повітряний простір. Захід тягне із цим рішенням, тому що не хоче прямо вв'язуватися у війну з Росією.



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