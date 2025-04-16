Коли Зеленський ігнорує петиції з вимогою ветувати закон: результати дослідження

Українці 163 рази зверталися до Володимира Зеленського через петиції з проханням ветувати той чи інший законопроєкт.Це майже удвічі більше ніж за часів каденції Петра Порошенка.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням дослідження громадської ініціативи "Голка" та Центру розвитку інновацій.

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Як Зеленський реагує на петиції і в чому проблема

Так, зі 163 петицій до Володимира Зеленського лише 8 набрали необхідні 25 тисяч голосів, які зобов'язують президента надати відповідь. Під час роботи попередньої каденції жодна петиція не набрала необхідні голоси.

Зазначається, що Зеленський відповів на 4 з 7 петицій, які набрали голоси. Голова громадської ініціативи "Голка" Ірина Федорів зауважує, що президент проігнорував петиції щодо ветування містобудівної "реформи" №5655 голови партії "Слуга народу" Олени Шуляк та закону "Про обчислення часу" спікера парламенту Руслана Стефанчука.

У часи війни, коли немає виборів, важливо, щоб західні партнери бачили, що у нас діють інструменти цифрової демократії. Президент не може на одні петиції відповідати, а інші ігнорувати, створюючи теплу ванну для Шуляк чи Стефанчука. Але маємо відзначити, що ці закони так і залишилися непідписаними. Тобто громадяни все одно домоглися результату і є випадки, коли петиції спрацьовують,

– вказала Федорів.

А щодо петиції нащадка роду Терещенків – Мішеля Терещенка, який вимагав ветувати скандальний проєкт щодо обнулення претензій до дерибанників лісів та узбереж, то президент її, на жаль, проігнорував. Федорів зазначає, що у цьому випадку лобізм недоброчесного бізнесу виявився в рази сильнішим: це при тому, що петиція з вимогою підписати закон не набрала 25 тисяч голосів, попри маштабну інформаційну компанію.

Дослідження петицій, які набрали 25 тисяч голосів / фото "Голка"

Катерина Іванченко, директорка Центру розвитку інновацій, який запроваджував інструмент петицій до президента та громадський бюджет в Києві, зазначає, що українці успішно користуються таким інструментом як петиції. Вони здатні мобілізуватися і зібрати необхідні 25 000 голосів, коли тема дійсно резонансна, упродовж доби.

Так було з петицією Олександра Ябчанки щодо ветування закону, який відновлював декларування лише частково. Так сталося і з петицією щодо ветування містобудівної "реформи". Але ці дві теми були на слуху. За законом строки на вето обмежені і становлять 15 календарних днів. У відповідних Положеннях йдеться, що треба 2 робочих дні на оприлюднення петицій і 3 робочі дні, аби петицію, яка набрала 25 000 голосів передали на розгляд. Тобто сам процедурний момент може забрати до 10 календарних днів. І ми вже бачимо, що у деяких випадках петиції щодо вето громадяни подають завчасно – до того, як парламент проголосує,

– розповіла Іванченко.

Громадська ініціатива "Голка" звернулася до Офісу президента, аби там невідкладно внесли зміни до Положень, які впливають на строки оприлюднення та розгляду петицій щодо вето. Центр розвитку інновацій готовий допомогти невідкладно удосконалити інструмент петицій.