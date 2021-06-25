Петицію про відставку Татарова підписав "Джо Байден": влада каже про хакерську атаку

25 червня 2021 , 15:05
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Джерело:

Держслужба спецзв'язку

В Україні збирали підписи для петиції про відставку заступника голови Офісу Президента Олега Татарова. Її підписала людина на ім'я Joe Biden. Ім'я та прізвище зазначили латинкою.

У Держспецзв'язку наголосили, що встановили факт фіктивного голосування. Зловмисники нібито використали вкрадений ключ вдосконаленого електронного підпису. Його начебто згенерував "Приватбанк".

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Була атака хакерів

Фахівці стверджують. що такі дії є цілеспрямованою хакерською атакою найвищого рівня складності.

  1. Переконують, що здійснити таку атаку можна лише за виконання щонайменше трьох умов:
  2. Викрадення та використання особистого ключа;
  3. дорога кількамісячна підготовка;
  4. використання людського фактору осіб, які мають доступ до генерування ключів.

Перевірка системи видачі електронних ключів

У Держспецзв’язку проводять повну перевірку системи електронних довірчих послуг. Досліджують видачу ключів "Приватбанку".

Така ж перевірка чекає на всіх кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг. Потім. за потреби, удосконалюватимуть систему захисту.

Автор: Ольга Музика