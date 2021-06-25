Петицію про відставку Татарова підписав "Джо Байден": влада каже про хакерську атаку
Джерело:Держслужба спецзв'язку
В Україні збирали підписи для петиції про відставку заступника голови Офісу Президента Олега Татарова. Її підписала людина на ім'я Joe Biden. Ім'я та прізвище зазначили латинкою.
У Держспецзв'язку наголосили, що встановили факт фіктивного голосування. Зловмисники нібито використали вкрадений ключ вдосконаленого електронного підпису. Його начебто згенерував "Приватбанк".
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Була атака хакерів
Фахівці стверджують. що такі дії є цілеспрямованою хакерською атакою найвищого рівня складності.
- Переконують, що здійснити таку атаку можна лише за виконання щонайменше трьох умов:
- Викрадення та використання особистого ключа;
- дорога кількамісячна підготовка;
- використання людського фактору осіб, які мають доступ до генерування ключів.
Перевірка системи видачі електронних ключів
У Держспецзв’язку проводять повну перевірку системи електронних довірчих послуг. Досліджують видачу ключів "Приватбанку".
Така ж перевірка чекає на всіх кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг. Потім. за потреби, удосконалюватимуть систему захисту.